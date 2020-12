Le Pays de Galles a laissé entendre aujourd’hui qu’il pourrait encore éliminer les « bulles » de Noël au milieu de l’alarme croissante face à une augmentation des cas de coronavirus.

Le ministre de la Santé, Vaughan Gething, a refusé d’exclure une nouvelle réflexion, affirmant que le gouvernement national pourrait devoir « faire des choix pour assurer la sécurité des gens ».

Cependant, Downing Street a insisté sur le fait que l’assouplissement prévu se poursuivrait en Angleterre malgré les avertissements des scientifiques selon lesquels il alimenterait l’épidémie.

Pendant ce temps, Nicola Sturgeon a exhorté les Écossais à ne pas profiter de la relaxation, affirmant que «le simple fait que nous puissions rendre visite aux gens à l’intérieur à Noël de manière limitée ne signifie pas que nous devons le faire».

Les inquiétudes grandissent quant aux conséquences de l’assouplissement à l’échelle du Royaume-Uni, qui devrait entrer en vigueur du 23 au 27 décembre. Jusqu’à trois ménages seront autorisés à former une bulle et à se mélanger librement au cours de la période.

Le médecin-chef du Pays de Galles, le Dr Frank Atherton, a lancé un avertissement sévère «pour sauver des vies maintenant, ne vous mêlez pas à d’autres personnes».

«Ne vous mettez pas vous-même et votre famille en danger pour le bien de la tradition», a-t-il déclaré lundi.

Lors du briefing quotidien du gouvernement gallois, M. Gething a évité à plusieurs reprises si l’assouplissement pouvait être abandonné.

Il a déclaré que ce n’était pas la préférence de l’administration de changer les règles, mais a ajouté: « Si le virus continue de se développer, nous devrons alors faire des choix pour assurer la sécurité des gens. »

En revanche, le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré que le n ° 10 ne reconsidérerait pas l’assouplissement.

«Il n’est pas prévu de revoir les orientations de Noël. Ce que nous avons dit à côté de cela, c’est que le public devrait continuer à être prudent », a-t-il déclaré.

« Nous avons clairement indiqué qu’il s’agissait d’une servitude limitée pour permettre aux familles de faire des bulles pendant la période de Noël après ce qui a été une année très difficile pour de nombreuses personnes. Mais il reste important pour le public de suivre les directives.

La semaine dernière, le médecin en chef de l’Angleterre, le professeur Chris Whitty, a averti le public d’être « très, très sensé » et de ne pas aller « trop loin » à Noël.

Il a déclaré lors d’un briefing de Downing Street que ce n’est pas parce que le mixage limité sera autorisé « que nous devrions faire les choses », avertissant d’une « période très risquée ».

Lors de son briefing régulier, Mme Sturgeon a déclaré: « Je tiens à rappeler à tout le monde une fois de plus que ce n’est pas parce que nous pouvons rendre visite à des gens à l’intérieur à Noël de manière limitée que nous devons le faire. »

Elle a admis que Noël pourrait être l’une des périodes les plus difficiles de la crise des coronavirus pour beaucoup, mais a conseillé aux personnes prévoyant de rencontrer d’autres ménages qu’elles devraient déjà « penser à réduire les contacts inutiles » avec les autres.

Elle a déclaré que c’était « particulièrement le cas » pour ceux qui envisagent de rencontrer des parents âgés à Noël.

« Cette année, je pense que le meilleur cadeau de Noël que nous puissions offrir à notre famille et à nos amis est dans la mesure du possible de garder nos distances et de les garder en sécurité », a déclaré le dirigeant du SNP.

Le professeur Devi Sridhar a souligné aujourd’hui une augmentation des cas aux États-Unis après Thanksgiving, suggérant que les plans devraient être mis de côté jusqu’à ce que les vaccins soient largement déployés et que l’immunité soit renforcée.

Le président de la santé publique mondiale de l’Université d’Édimbourg a déclaré à Good Morning Britain d’ITV: « C’est l’inquiétude pour Noël, car une fois que vous entrez dans la maison de quelqu’un, vous allez probablement attraper le virus si quelqu’un d’autre l’a. »

Elle a ajouté: « Le personnel du NHS est épuisé, il supplie les gens d’être prudents, de ne pas être infectés, car ce sont eux à la fin qui doivent se présenter à l’hôpital le jour de Noël, le lendemain de Noël et le nouvel an et avoir à prendre soin de tout le monde qui passe.

Le professeur de santé publique de l’Université de Bristol, Gabriel Scally, a également exhorté les gens à se demander s’il était judicieux de se rencontrer à l’intérieur et a déclaré qu’il ne devrait y avoir « aucun câlin ».

Cependant, le professeur de santé publique Paul Hunter a déclaré que les rassemblements constituaient un « risque tolérable », ajoutant que les magasins et les écoles seraient fermés pendant la période des fêtes et que les gens ne travailleraient pas, ce qui réduirait le risque de transmission.

« Cela comporte un risque, mais en regardant de l’autre côté des choses, janvier est généralement un très mauvais mois pour la santé mentale des gens », a déclaré un universitaire de l’Université d’East Anglia.

« Si le fait de pouvoir rencontrer vos proches de la manière la plus sûre possible à Noël vous donne cette force supplémentaire pour continuer jusqu’à ce que nous puissions être beaucoup plus détendus au printemps, alors je pense que c’est un risque tolérable. que je pense que nous pourrions accepter.