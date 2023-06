Le Pays de Galles espère ne tenir qu’à un fil après que Morrell voit rouge dans la défaite de la Turquie

Après avoir accroché vaillamment le jeu avec 10 hommes pendant si longtemps, pour le Pays de Galles, comment cela s’est rapidement transformé en une autre soirée complètement démoralisante.

La Turquie s’est vu refuser un but de part et d’autre du gardien gallois Danny Ward qui a superbement empêché Hakan Calhanoglu du point de penalty à mi-chemin de la seconde mi-temps, mais les hôtes sont finalement entrés légitimement sur le tableau de bord via le remplaçant Umut Nayir à la 72e minute.

Puis vint un deuxième, gracieuseté d’un autre remplaçant, un magnifique effort de flexion de 25 mètres par Arda Guler. Du coup, c’était ça.

D’autres adjectifs viendraient probablement à l’esprit pour le Pays de Galles, qui a joué plus de 55 minutes avec 10 hommes après que Joe Morrell ait reçu un carton rouge direct. Ward semblait être le héros du Pays de Galles après avoir évité le coup de pied de Calhanoglu, décerné après qu’Aaron Ramsey ait été sévèrement pénalisé pour le handball, en bas à sa droite, mais la Turquie n’a pas cédé.

Nayir, qui avait un but refusé pour le handball trois minutes plus tôt, dominait Chris Mepham et sa tête était trop puissante pour Ward, dont la main droite n’a pas pu empêcher le ballon de se nicher dans le coin après avoir embrassé un poteau. A mi-parcours de cette campagne qualificative, le Pays de Galles est quatrième du groupe D, derrière la Turquie, qui revient en tête avec cette victoire, la Croatie et l’Arménie. Les espoirs du Pays de Galles d’atteindre l’Euro 2024 semblent au mieux inquiétants.

Le dernier voyage du Pays de Galles en Turquie, à Istanbul il y a 26 ans, a commencé par des briques lancées sur le bus de l’équipe avant que les joueurs ne sortent pour l’échauffement protégés par une couverture de boucliers anti-émeute au-dessus de leur tête. Les éliminatoires de la Coupe du monde 1998 se sont soldées par une défaite 6-4 à l’envers. Le Pays de Galles est arrivé à Samsun, un avant-poste sur la mer Noire, après avoir pris sa juste part de pelters après une défaite embarrassante contre l’Arménie à Cardiff vendredi, même s’il ne s’agissait que de sa première défaite lors d’un match de qualification au Championnat d’Europe à domicile depuis 12 ans.

Rob Page et les 1 300 supporters itinérants du Pays de Galles – dont certains ont eu des voyages plus difficiles que d’autres – ont cherché une réaction de son équipe. Avec Kieffer Moore suspendu, Brennan Johnson a opéré comme attaquant jusqu’à ce qu’il soit blessé et son coéquipier Neco Williams a remplacé Ben Davies, qui était absent après la naissance de son premier enfant.

Le Pays de Galles a dû faire face à une atmosphère survoltée et une foule partisane a exprimé ses sentiments alors que Morrell a lancé un défi de taille à l’arrière gauche turc animé Ferdi Kadioglu. Les remplaçants turcs sont passés du banc de touche à la zone technique en tandem. Morrell a été licencié et il était donc encore plus remarquable que le Pays de Galles ait réussi à atteindre l’intervalle avec le match sans but. La Turquie avait le ballon dans le filet, via Mepham, après que le défenseur central gallois ait détourné par inadvertance le centre de Zeki Celik devant Ward. Mais après une longue vérification VAR, Celik a été déclaré hors-jeu en s’accrochant à la passe incisive de Merih Demiral.

Joe Morrell reçoit un carton rouge de l’arbitre Fabio Maresca en première mi-temps. Photographie : EPA

Le but refusé a semblé galvaniser momentanément le Pays de Galles mais la Turquie était sur le pied avant et le Pays de Galles a eu du mal à endiguer le flux. Abdulkerim Bardakci a envoyé Kadioglu dans le canal gauche et sa réduction a localisé Kerem Akturkoglu, mais l’attaquant turc a skié son tir au-dessus de la barre.

Johnson, qui a secoué le filet latéral avec le premier tir du Pays de Galles en six minutes, a fourni l’étrange rafale, passant devant les adversaires, mais l’attaquant a été remplacé par Ben Cabango à la mi-temps, Dan James prenant le relais comme un faux neuf.

La Turquie dominait naturellement la possession du ballon mais en seconde période semblait particulièrement plombée par la pression de l’avantage numérique. Il y a alors eu quelques halètements parmi une foule locale de plus en plus agitée alors que le Pays de Galles était sur le point de marquer un premier match choc.

James a patiné vers le haut du terrain à grande vitesse et a été grossièrement éliminé par Demiral à plus de 35 mètres du but de la Turquie. Harry Wilson s’est tenu au-dessus du ballon et a envoyé un superbe coup franc du pied gauche vers le coin supérieur, seulement pour Mert Gunok pour mettre le ballon en sécurité.

La Turquie s’est moquée chaque fois que le Pays de Galles s’est approché de sa surface de réparation de 18 mètres, mais le drame est venu à l’intérieur de la surface de réparation du Pays de Galles. Calhanoglu n’a pas réussi à tirer parti du point de penalty, puis l’arrivée à bout portant de Nayir a été annulée après un autre examen VAR.

À ce moment-là, le Pays de Galles pourrait être pardonné de penser qu’ils allaient obtenir un point improbable contre toute attente, seulement pour que Nayir et Guler s’assurent du contraire.