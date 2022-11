Le Pays de Galles à la Coupe du monde au Qatar : le pouvoir d’une nation dans une nation

Commentez cette histoire Commentaire

Le regretté historien britannique Eric Hobsbawm a un jour mis le doigt sur l’importance des grands tournois de football comme la Coupe du monde. “Ce qui a fait du football un moyen si unique d’inculquer des sentiments nationaux”, a-t-il écrit dans son livre de 1992 “Nations et nationalisme”, “c’est que la communauté imaginée de millions de personnes semble plus réelle en tant qu’équipe de 11 personnes nommées. “

Il y a là une vérité puissante : plus que tout autre sport, le football est le jeu mondial et, en tant que tel, un point d’appui pour toutes sortes de symboles politiques et de mythes d’appartenance. Les joueurs qui composent l’équipe d’un pays donné proviennent invariablement d’un échantillon représentatif de la société, émergeant souvent de milieux plus pauvres et plus durs pour gagner une renommée et une fortune mondiales. Pour les innombrables millions de personnes qui les encouragent, ils portent un lourd fardeau. Ces « 11 personnes nommées » incarnent l’aspiration d’une nation au prestige et à l’anxiété face à l’échec.

Il y a peu de scènes d’identité nationale plus contraignantes que lorsque les stars de l’équipe d’un pays s’alignent sur le terrain avant le début du match, leurs visages tendus par l’émotion alors que les supporters dans les tribunes rugissent au son de l’hymne national. Le spectacle se répète constamment lors des Coupes du monde; ce qui pourrait sembler loufoque et chauvin dans d’autres contextes devient ici un puissant rituel. Considérez l’intensité croissante des Italiens sur le point de tout gagner en 2006. Ou la ferveur irrépressible des Chiliens en 2014. Ou le moment de vulnérabilité surprenante en 2010 lorsque le meilleur attaquant nord-coréen a fondu en larmes alors que le patriotisme de l’État paria isolé l’hymne retentit.

Cette année, tous les yeux – et oreilles – seront formés sur une équipe improbable : le Pays de Galles. Le pays, qui, comme les autres «nations d’origine» qui composent le Royaume-Uni, participe de manière indépendante à un certain nombre de sports. Le Pays de Galles n’a pas participé à la Coupe du monde depuis 1958. Des générations successives d’équipes galloises, dont un certain nombre de talents légendaires, ont tenté en vain de se qualifier pour le tournoi. Mais à force de volonté et de talent, le Pays de Galles a finalement réussi cette année et donnera le coup d’envoi contre les États-Unis lundi.

“Pour qu’une nation de 3 millions d’habitants soit sur l’une des plus grandes scènes sportives du monde est extrêmement important pour le peuple du Pays de Galles qui attend depuis 64 ans que cela se produise », a déclaré le Premier ministre gallois Mark Drakeford, le plus haut responsable politique du pays.

Leur arrivée au Qatar est rendue d’autant plus alléchante par le groupe dans lequel ils évolueront : après les Américains, le Pays de Galles affronte l’Iran puis son voisin, l’Angleterre. Ils seront des outsiders considérables dans ce dernier match, mais les intrigues crépitent déjà de tension et de drame. L’acteur gallois Michael Sheen a récemment livré un monologue entraînant qui est devenu viral, se moquant d’une longue histoire d’escompte anglais et d’intimidation des Gallois tout en déclarant qu’une “tempête rouge arrive aux portes du Qatar”.

La bravoure de Sheen a conduit à la résurrection de une leçon politique il a prononcé il y a une demi-décennie à la suite du vote britannique pour le Brexit, où il a déploré la désindustrialisation et le déclin rural du pays, le déclin de ses bassins houillers et de ses usines sidérurgiques, l’héritage des grèves amères des mines dans les années 1980 et comment «les promesses éblouissantes que l’offre de britannicité faite semblait sonner de plus en plus creux à chaque jour de budget qui passait.

L’histoire de la place du Pays de Galles à la Coupe du monde est indissociable de son propre parcours mouvementé en tant que nation sans État. “La montée du Pays de Galles en tant que force du football européen au cours de la dernière décennie a également coïncidé avec la réémergence de la nation après des décennies, voire des siècles, de répression politique et culturelle, en grande partie auto-infligée”, a écrit Dave Sheinin du Washington Post. “Les deux lignes de tendance sont pratiquement interchangeables : alors que le succès de l’équipe incarne la montée du nationalisme gallois, la soif des citoyens d’une affirmation extérieure de leur Gallois unique s’est retrouvée enveloppée dans la fortune sportive de quelques douzaines de joueurs de football.”

Les sondages d’opinion montrent que le soutien pro-indépendance au Pays de Galles est toujours une préoccupation minoritaire, bien que le sentiment favorable ait considérablement augmenté ces dernières années. La décentralisation politique à la fin des années 1990 a donné au Pays de Galles un plus grand degré d’autonomie et d’autonomie via sa propre législature élue. Mais le nationalisme gallois ne concernait pas seulement les droits politiques, mais l’identité culturelle, avec des générations d’activistes et de militants luttant pour préserver et étendre l’usage de la langue galloise.

Sheinin met en lumière les efforts de Dafydd Iwan, un chanteur folk qui est devenu l’une des figures les plus importantes de cette bataille. Avant un match de qualification crucial contre l’Autriche, Iwan a été amené à chanter “Yma o Hyd”, dont le refrain entraînant en gallois se traduit par “Malgré tout et tout le monde, nous sommes toujours là !” Un “mur rouge” de fans gallois a chanté avec lui et l’a rejoint à nouveau lorsque le Pays de Galles a battu l’Ukraine pour décrocher sa place au Qatar.

“Quand ils se sont joints”, a déclaré Iwan au Washington Post, “c’était comme une force puissante. Il y avait tellement de passion dans le chant que je n’ai pas pu m’empêcher de pleurer. … Je chante cette chanson depuis 40 ans, et c’est presque comme si je répétais pour ce moment.

Iwan – qui avait été arrêté plusieurs fois en tant que militant des droits de la langue galloise dans les années 1970 et a dirigé Plaid Cymru, un parti indépendantiste gallois, entre 2003 et 2010 – a écrit la chanson en 1983 à une époque où le Pays de Galles était aux prises avec le poids écrasant de Le programme néolibéral de la première ministre Margaret Thatcher. Iwan a évoqué un message de courage et de résilience, saluant la survie du Pays de Galles à travers les prédations de l’empire romain à celles des conservateurs à Westminster. Lorsqu’il a été chanté à Cardiff par des dizaines de milliers de personnes, il a marqué une sorte de moment décisif, une nouvelle ère de l’identité et de la politique galloises.