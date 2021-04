S’adressant à la presse mardi, le ministre autrichien de la Santé, Rudolf Anschober, a déclaré que le pays avait besoin de quelqu’un qui soit totalement à la hauteur pour faire face à la pandémie. «Dans la pire crise sanitaire depuis des décennies, la république a besoin d’un ministre de la Santé en pleine forme. Ce n’est pas moi actuellement, » il a dit.

Anschober, un ancien journaliste, instituteur et membre des Verts de 60 ans, le partenaire junior de la coalition dirigée par les conservateurs, a cité des problèmes de tension artérielle et son épuisement après 15 mois de lutte contre la pandémie de Covid. «Je… ne veux pas me casser… J’ai accepté un travail très agréable et stimulant il y a 15 mois. J’ai l’impression que cela ne fait pas 15 mois mais 15 ans. » il a déclaré.

Le ministre a assumé ce rôle lorsque la coalition a été formée en janvier 2020, mais avant que la pandémie ne soit arrivée correctement sur les côtes européennes. Il était souvent considéré comme une seule voix appelant à des restrictions plus strictes pour ralentir la propagation du virus, tandis que les conservateurs du chancelier Sebastian Kurz tenaient à maintenir l’économie ouverte.

Kurz tweeté mardi qu’il avait été informé de la démission d’Anschober dans la matinée et respecté cette décision personnelle. «Rudi Anschober s’est acquitté de cette tâche avec une grande responsabilité dès le départ. Au cours des 16 derniers mois, il s’est sacrifié pour notre pays et, en tant que ministre de la Santé, a mis toute son énergie dans la lutte contre la pandémie corona », a-t-il ajouté.

Comme une grande partie de l’Europe, l’Autriche continue de se battre contre une troisième vague de Covid-19 alors qu’elle déploie des vaccins.

