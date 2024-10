Le pavillon national islandais de la Biennale d’architecture de Venise explore la lave comme matériau de construction durable

L’Islande a annoncé son pavillon national pour la 19e exposition internationale d’architecture – La Biennale di Venezia, présentant Formation de laveun projet dirigé par l’architecte Arnhildur Pálmadóttir, fondateur de s.ap architects. Ce pavillon, commandé par Iceland Design and Architecture, présentera une approche innovante de création de matériaux de construction durables à partir de coulées de lave contrôlées.

Formation de lave explore les conditions géologiques uniques de l’Islande, situées entre des plaques tectoniques qui entraînent une activité volcanique fréquente et de vastes champs de lave. Au lieu de considérer cette force naturelle comme un événement destructeur, Formation de lave envisage de l’exploiter comme une ressource renouvelable pour l’industrie de la construction. Le concept imagine un avenir dans lequel les coulées de lave pourraient constituer le matériau de base des bâtiments, réduisant considérablement l’impact environnemental en éliminant les pratiques minières nocives et en utilisant la puissance de la nature elle-même.

Formation de lave est considérée comme une initiative avant-gardiste ancrée dans l’héritage islandais en matière d’exploitation des ressources naturelles, tout comme le développement de l’énergie géothermique du pays il y a des siècles. Le Pavillon islandais marque le premier appel ouvert du pays à la Biennale, soulignant l’engagement de l’Islande en faveur de solutions de conception innovantes et durables sur la scène mondiale. Le pavillon sera soutenu par l’Iceland Design and Architecture, renforçant ainsi l’importance du design pour façonner l’avenir de l’Islande.

Le but de Formation de lave est de redéfinir le rôle de l’architecture en matière de durabilité et d’innovation, en démontrant que la lave peut devenir un matériau de construction polyvalent et durable. Il s’agit à la fois d’une proposition pratique et d’un changement de paradigme pour l’architecture, nous poussant à reconsidérer les matériaux et les méthodes aux impacts durables. — Arnhildur Pálmadóttir, commissaire du projet et directeur créatif.