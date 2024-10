Le Pavillon national des Émirats arabes unis nomme Azza Aboualam commissaire de la Biennale d’architecture de Venise 2025

mage Avec l’aimable autorisation du Pavillon national des Émirats arabes unis – La Biennale di Venezia. Image © Daryll Borja de Seeing Things

Le Pavillon national des Émirats arabes unis a annoncé qu’Azza Aboualam, architecte émiratie et professeur adjoint à l’Université Zayed, a été nommée commissaire de la participation des Émirats arabes unis à la 19e Exposition internationale d’architecture – La Biennale de Venise, qui aura lieu du 10 mai au 23 novembre 2025. Les recherches d’Aboualam, qui explorent l’intersection de l’architecture et de la mémoire sociétale, seront présentées dans l’exposition du pavillon à Venise, accompagnées d’une publication. Cette nomination fait suite à l’implication d’Aboualam auprès du Pavillon des Émirats Arabes Unis, où elle a été stagiaire à Venise lors de la 14e Exposition internationale d’architecture en 2014.

Aboualam a été sélectionné dans le cadre d’un processus d’appel ouvert lancé par le Pavillon national des Émirats arabes unis en juillet 2023. L’appel ouvert, qui en est maintenant à sa troisième itération, invite des professionnels de la région du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et de l’Asie du Sud (MENASA), notamment des architectes, des designers. , artistes, historiens et chercheurs, pour soumettre des propositions mettant en lumière des histoires inédites du riche patrimoine architectural et culturel des Émirats arabes unis. Un panel de spécialistes du secteur créatif des Émirats arabes unis a examiné les candidatures et la proposition d’Aboualam a été sélectionnée après un processus d’évaluation comprenant des propositions de concepts et des présentations en personne par les finalistes.

En plus de son rôle à l’Université Zayed, Aboualam est la co-fondatrice de Holesum Studio, un cabinet interdisciplinaire d’architecture et de design présent à New York et à Sharjah. Son travail se concentre sur le rôle de l’architecture dans la mémoire culturelle et les espaces communautaires, et elle a contribué à des publications telles que À la recherche d’espaces de coexistence : le parcours d’un architecte (2019)qui reflète son travail de terrain et ses recherches sur l’environnement bâti des Émirats arabes unis.

L’exposition, fruit d’un effort de collaboration entre le ministère et le Pavillon national des Émirats arabes unis, présentera le riche héritage culturel de notre pays et son approche avant-gardiste dans la résolution des problèmes mondiaux qui nous concernent tous. Nous saluons les efforts inlassables du Pavillon national des Émirats arabes unis pour élever et partager les histoires uniques de notre nation avec le monde, ainsi que notre engagement commun à favoriser les talents et à étendre leur portée à l’échelle mondiale. – Son Excellence Cheikh Salem bin Khalid Al Qassimi, Ministre de la Culture des Émirats arabes unis

La participation des Émirats arabes unis à la Biennale constitue une plateforme récurrente pour promouvoir les récits architecturaux du pays. Le pavillon des Émirats arabes unis a déjà acquis une renommée internationale, remportant le Lion d’or de la meilleure participation nationale à la 17e Exposition internationale d’architecture en 2021 pour son Zone humide exposition, organisée par Wael Al Awar et Kenichi Teramoto.

De plus amples détails concernant le projet de conservation d’Azza Aboualam pour le pavillon national des Émirats arabes unis à la Biennale d’architecture de Venise 2025 seront publiés dans les mois à venir alors que les préparatifs de l’exposition se poursuivent. Par ailleurs, Carlo Ratti a été nommé commissaire de la Biennale de Venise 2025, sur le thème « Intelligens. Naturel. Artificiel. Collectif. » Cette exposition se concentrera sur l’intersection de l’intelligence naturelle et artificielle, explorant comment ces formes peuvent aider à relever des défis mondiaux tels que le changement climatique.

