Le pavillon Mies van der Rohe s’épanouit grâce à l’intervention tropicale de Caio Reisewitz

Pavillon de Barcelone transformé avec ‘Suspendre el cel’

L’architecture propre et rationnelle de Mies van der RoheLe Pavillon de Barcelone, très apprécié de l’artiste brésilien Caio Reisewitz, a été transformé par une intervention tropicale. Intitulé Suspendre el cel, le projet a été créé en collaboration avec la galerie Prats Nogueras Blanchard pour répondre à plusieurs problèmes urgents qui touchent actuellement le Brésil, notamment la destruction de la forêt amazonienne, l’affaiblissement des politiques de protection de l’environnement et l’effacement culturel continu des populations indigènes. Ces préoccupations sont au cœur de son intervention, qui met en lumière Pavillon de Barcelone un espace de réflexion et de dialogue sur la dégradation environnementale et culturelle.

Le projet a été inauguré à temps pour le Barcelona Gallery Weekend et sera exposé au public du 18 septembre au 10 octobre 2024.



images © Anna Mas

Caio Reisewitz aborde les problèmes critiques au Brésil

L’artiste Caio Reisewitz utilise une abondance de vie végétale pour apporter une intervention didactique à l’emblématique Pavillon de Barcelone, conçu par architecte Mies van der Rohe pour l’Exposition internationale de 1929 à Barcelone, en Espagne. Le titre du projet, Suspendre el cel (suspendre le ciel), s’inspire des enseignements du chaman activiste Yanomami Davi Kopenawa et du leader indigène Ailton Krenak, qui prônent une relation harmonieuse entre l’humanité et la nature. L’expression fait référence à la croyance Yanomami selon laquelle la terre a été créée à partir d’un fragment du ciel et que l’oubli du savoir ancestral pourrait conduire à un nouvel effondrement du ciel. Cette vision du monde souligne l’équilibre fragile entre les actions humaines et l’environnement, un thème central du travail de Reisewitz.

Pour le artisteL’Amazonie représente non seulement un trésor environnemental, mais aussi une ressource culturelle essentielle et le fondement de la civilisation brésilienne. Son travail mêle art et activisme politique comme outils de résistance, visant à « suspendre le ciel » en attirant l’attention sur l’importance mondiale de l’Amazonie. Son message est clair : la protection de cet écosystème essentiel n’est pas seulement un problème brésilien, mais un problème planétaire.



Suspendre el cel de Caio Reisewitz aborde les problèmes environnementaux et culturels urgents au Brésil

Symbiose entre nature et architecture

L’intervention de Caio Reisewitz met en lumière la relation unique entre les espaces intérieurs et extérieurs du Pavillon de Barcelone de Mies van der Rohe, un dialogue entre architecture et nature. Ce concept est profondément ancré dans les travaux d’architectes modernistes brésiliens comme Roberto Burle Marx, Oscar Niemeyer et Lina Bo Bardi, qui ont donné la priorité à l’intégration de leurs bâtiments dans l’environnement naturel environnant. Ces influences résonnent avec la conception même du pavillon, qui fusionne les espaces construits avec le paysage environnant, soulignant l’importance de la coexistence avec la nature.

L’une des principales références de Reisewitz pour Suspendre el cel est la Maison de verre de Lina Bo Bardi, un exemple emblématique de la manière dont le modernisme brésilien a intégré l’environnement naturel. Les murs de verre de la maison, conçus pour brouiller les frontières entre l’intérieur et l’extérieur, sont parallèles aux murs transparents du Pavillon Mies van der Rohe. Les deux structures créent une interaction transparente avec leur environnement, soulignant le message selon lequel la nature fait partie intégrante de la vie et de la conception humaines.



l’installation attire l’attention sur la destruction de la forêt amazonienne

L’intervention de Reisewitz comprend près de six cents plantes, choisies dans la pépinière Vivers Barri de Gavà, en Catalogne. La sélection comprend une variété d’espèces tropicales et méditerranéennes, telles que des palmiers, des strelitzias, des alocacias, des ficus et des philodendrons, qui forment une masse dense de verdure au sein du pavillon. Cet arrangement botanique rappelle les travaux de l’architecte paysagiste Roberto Burle Marx, qui a intégré des espèces végétales de l’Amazonie et des régions tropicales dans ses créations. Des expositions historiques comme Brazil Builds au MoMA (1943) et les expositions de Mies van der Rohe lui-même ont également souligné le rôle architectural des plantes dans la connexion des environnements bâtis avec la nature.

En complément de l’installation, une conversation publique aura lieu le 1er octobre 2024, avec Caio Reisewitz, l’architecte Isabella Lenzi, connue pour son travail en matière d’urbanisme durable, et Claudia Segura, commissaire d’exposition spécialisée en art contemporain. Cette discussion décortiquera les thèmes de l’intervention, explorant l’intersection de l’art, de l’activisme et de l’architecture pour relever les défis environnementaux et culturels.



Suspendre le ciel (Suspendre le ciel) fait référence à l’accent mis par les Yanomami sur l’équilibre entre l’humanité et la nature.



Reisewitz considère l’Amazonie comme une pierre angulaire culturelle du Brésil et plaide pour sa protection