Le pavillon indonésien révèle un design inspiré des bateaux à l’Expo 2025 Osaka

Le pavillon de l’Indonésie à l’Expo 2025 d’Osaka présente une combinaison de tradition et de vision avant-gardiste, alignée sur le thème de l’Expo, « Concevoir la société du futur pour nos vies », et symbolise la philosophie de « La diversité dans l’unité ». S’inspirant de la riche histoire maritime de l’Indonésie, la structure du pavillon prend la forme d’une coque de bateau stylisée, représentant le progrès et la résilience. La forme ascendante du design reflète les perspectives optimistes de l’Indonésie : aller de l’avant, relever les défis avec détermination et s’efforcer d’atteindre des objectifs ambitieux.

Au cœur du concept du pavillon se trouve l’idée d’équilibre, un élément crucial dans la conception du bateau pour la stabilité et l’efficacité. Cette notion s’étend au-delà de la structure physique, représentant une vision future où la durabilité, l’innovation et l’harmonie sont la clé de la croissance nationale. La forme imposante du pavillon incarne en outre la fierté d’une nation qui progresse continuellement tout en restant fidèle à ses racines culturelles.

Reflétant l’engagement de l’Indonésie en faveur de la durabilité environnementale, le pavillon est construit avec des matériaux respectueux de l’environnement, notamment le bois Plana, un composite révolutionnaire composé à 60 % de balles de riz, à 30 % de plastique recyclé et à 10 % d’additifs. Ce choix de matériaux s’aligne sur les principes 10R : repenser, récupérer l’énergie, réorganiser, remplacer, réduire, recycler, réutiliser, replanter, récupérer et réparer, soulignant l’engagement du pays à minimiser l’impact environnemental. De plus, le pavillon est conçu pour maximiser l’éclairage naturel. En utilisant des ressources renouvelables et recyclées, le pavillon indonésien met en valeur son message de développement durable en harmonie avec la nature.

À la base, le motif du bateau constitue un symbole culturel puissant, profondément enraciné dans l’histoire de l’Indonésie. Les bateaux jouent depuis longtemps un rôle déterminant pour relier diverses communautés, soutenir le commerce et façonner la vie quotidienne dans l’archipel. À cette fin, la conception du pavillon sert de pont entre le passé de l’Indonésie et ses aspirations pour l’avenir, visant à représenter le parcours de la nation à l’Expo 2025.

De nombreux autres pays ont annoncé leur participation à l’Expo 2025 d’Osaka, qui se déroulera du 13 avril au 13 octobre 2025. Le Pavillon du Japon à l’Expo 2025 d’Osaka, conçu par Nikken Sekkei Ltd, est centré sur le thème « Entre les vies », en mettant l’accent sur les cycles de transformation qui façonnent la vie des plantes, des animaux et des sociétés. Le pavillon belge, conçu par Carré 7, se concentre sur « Sauver des vies », explorant l’importance universelle de l’eau et son rôle vital dans la création et le maintien de la vie. De même, Constructo vient de dévoiler le design du pavillon du Chili pour l’Expo 2025 d’Osaka, mêlant le design industriel contemporain à l’art textile traditionnel mapuche.

