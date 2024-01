Le pavillon en bambou d’AtArchitecture fait référence aux métiers à tisser traditionnels indiens

Le Pavillon Nord-Est est une structure permanente en bambou créée par le studio AtArchitecture de Mumbai pour présenter l’artisanat local et les techniques de construction du nord-est de l’Inde.

Situé sur un site près du lac Surajkund à Faridabad, le pavillon nord-est a été conçu par ÀArchitecture pour la Surajkund Craft Fair, un événement de trois semaines qui a lieu chaque année pour célébrer l’artisanat indien.

Lors de l’événement de cette année, le pavillon a été utilisé pour des démonstrations de métiers à tisser par des artisans locaux.

Le pavillon nord-est a une forme rectangulaire divisée en huit cours cylindriques, destinées à représenter les huit États de la région nord-est, à savoir l’Arunachal Pradesh, l’Assam, le Manipur, le Mizoram, le Nagaland, le Tripura, le Sikkim et le Meghalaya.

La plupart des ménages de la région tissant leurs vêtements à la maison, le métier à tisser manuel a été utilisé comme référence tout au long de la conception. Cela inclut l’utilisation de bambou pour la structure du pavillon, qui fait directement référence à la matérialité des métiers à tisser indiens.

Le bambou a également été choisi car c’est un matériau de construction traditionnel dans cette région de l’Inde.

“Les métiers à tisser des ménages sont généralement fabriqués en bambou, et les espaces dans lesquels les métiers à tisser sont utilisés ont également influencé le caractère semi-ouvert des espaces de la galerie”, a déclaré AtArchitecture à Dezeen.

“Le bambou est un matériau de construction traditionnel dans la région du nord-est et avec ce projet, nous voulions attirer l’attention et sensibiliser sur ce matériau traditionnel et durable”, a ajouté le studio.

Le plan rectangulaire du pavillon nord-est est surmonté d’un toit en bâtière à double courbure, avec lequel chacune des huit cours se croise à une hauteur différente.

Cette conception signifie que les cours intérieures ressemblent chacune à des espaces d’exposition uniques, visant à représenter les différences de chacun des huit États de la région.

Revêtu de bardeaux de bambou, le toit est également destiné à imiter le relief local et le paysage vallonné de la région.

Le paysage environnant est également directement intégré au pavillon, avec des arbres centenaires préservés dans les cours et un chemin sinueux menant les visiteurs à travers l’espace et vers le parc de 40 hectares de la foire.

D’autres clins d’œil aux différents États du nord-est de l’Inde sont faits dans les cours, comme dans celle au centre du pavillon qui représente Meghalaya.

Ici, un bassin d’eau circulaire est découvert par le toit et projette des reflets ondulants du ciel au-dessus, faisant référence à La réputation du Meghalaya comme l’endroit le plus humide de la planète.

Bien qu’AtArchitecture ait une certaine expérience dans la construction en bambou, elle a collaboré avec des artisans locaux pour créer les détails les plus complexes, y compris la menuiserie utilisée pour réaliser le toit en forme de vague.

Cela a nécessité le déplacement de 90 travailleurs de toute la région sur le chantier. La structure a été construite en 60 jours, mais ce processus de construction rapide n’a pas été sans défis importants.

“La construction accélérée du projet impliquait l’élaboration de conceptions et de dessins sur place, ce qui a facilité l’adaptation au paysage local, les nuances contextuelles et une circulation équitable”, a déclaré AtArchitecture.

“La collaboration avec les artisans locaux a été une source d’inspiration et a approfondi notre compréhension de la culture indigène et du savoir-faire des tribus des huit États du nord-est de l’Inde”, ajoute le texte.

Le bambou est une espèce d’herbe géante à croissance extrêmement rapide qui pousse abondamment, rapidement et à moindre coût dans le monde entier. Dans une récente interview avec Dezeen, Chris Matthews, ingénieur de l’Atelier One, a déclaré que la résistance et la disponibilité du matériau lui confèrent le potentiel d’être aussi dominant dans la construction que le béton et l’acier.

Ailleurs en Inde, le bambou a également été utilisé pour créer un auvent pour un restaurant de Goa et des paravents tissés pour une résidence d’artiste dans la capitale New Delhi.

La vidéo et la photographie sont de Suryan Dang.