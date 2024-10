Le Pavillon de Monaco à l’Expo 2025 Osaka explore les jardins méditerranéens et japonais comme symbole d’harmonie culturelle

© JULIEN COMMAN

Le Pavillon de Monaco à l’Expo 2025 Osaka explore la fusion des paysages méditerranéens et japonais, créant un dialogue culturel unique à travers l’architecture et l’aménagement paysager. La conception du pavillon, centrée autour d’un mélange harmonieux d’éléments de jardins méditerranéens et japonais, incarne les initiatives mondiales de Monaco et son engagement en faveur de la gestion de l’environnement. Reflétant le thème de l’Expo, « Prenez soin des merveilles », le pavillon invite les visiteurs à découvrir un environnement captivant et serein qui célèbre à la fois la nature et la culture.

Le concept architectural, imaginé par les architectes monégasques Nicolas Fedoroff et Jérôme Hein et développé avec l’architecte paysagiste Julien Rossignol, réinterprète les motifs traditionnels japonais aux influences méditerranéennes et provençales, créant un jardin apaisant et immersif. La structure elle-même, fabriquée à partir de métal réfléchissant, se fond sans effort dans l’environnement, améliorant la lumière naturelle et la végétation et offrant aux visiteurs une expérience visuellement transformatrice.

Conçu comme une extension naturelle du parvis de l’Expo, le pavillon adopte une approche architecturale sobre qui met en avant une verdure luxuriante et soignée. À son entrée, un ancien chemin de pierre sous un olivier proéminent, symbole de la région méditerranéenne, conduit les visiteurs dans un jardin composé de plantations méditerranéennes et japonaises, disposées en micro-paysages.

Des éléments architecturaux distinctifs, tels que les formes colorées de la façade et le plafond du Belvédère, évoquent subtilement les pétales de rose, créant un caractère rythmé et identifiable pour le pavillon. Cette interaction de couleurs et de formes confère un sentiment de continuité et d’identité à la structure, ce qui en fait un élément emblématique du paysage de l’Expo.

Le Pavillon de Monaco se présente comme un pont entre deux cultures, facilitant un échange où cohabitent traditions méditerranéennes et sérénité japonaise. Conçu comme une expérience culturelle immersive, il invite les visiteurs à explorer un environnement soigneusement conçu où le dynamisme des deux régions résonne à l’unisson.

Dans le même ordre d’idées, le pavillon indonésien de l’Expo 2025 Osaka prend la forme d’une coque de bateau stylisée, représentant le progrès et la résilience. Le Pavillon belge de l’Expo 2025 Osaka se concentre sur « Sauver des vies », explorant l’importance universelle de l’eau pour maintenir et nourrir la vie. De plus, le Royaume des Pays-Bas a récemment dévoilé le thème et le design de son pavillon pour l’Expo 2025 Osaka, « Terrain d’entente : créer ensemble une nouvelle aube ».

