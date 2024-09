Le pavillon de l’Azerbaïdjan à l’Expo 2025 d’Osaka, conçu par Bellprat Partner, emmène les visiteurs dans un voyage à travers les traditions

Pavillon de l’Azerbaïdjan. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Bellprat Partner

La République d’Azerbaïdjan vient de dévoiler le design de son pavillon à l’Expo 2025 à Osaka, dans le Kansai. Mettant en lumière la culture, l’histoire et les approches avant-gardistes du pays, le pavillon vise à promouvoir la connexion et la durabilité. Conçu par Bellprat Partner en collaboration avec Eleven, le pavillon offrira aux visiteurs un voyage à travers les riches traditions de l’Azerbaïdjan tout en mettant l’accent sur ses objectifs modernes en matière de durabilité et de coopération internationale.

Le thème de la connexion, profondément lié à l’identité de l’Azerbaïdjan, est au cœur de la conception du pavillon. Les visiteurs traverseront sept arches, chacune représentant un aspect différent du récit culturel du pays, inspiré par le conte des « Sept Beautés ». Ces arches mettent en valeur divers éléments du patrimoine, des traditions et des valeurs de l’Azerbaïdjan, tissant ainsi ensemble une tapisserie culturelle à plusieurs niveaux.

En outre, la conception reflète la volonté de l’Azerbaïdjan de favoriser la collaboration culturelle mondiale. En s’engageant dans des éléments interactifs et sensoriels au sein du pavillon, les visiteurs verront comment ces fils culturels apparemment individuels sont conçus pour fusionner en un tout unifié. L’expérience est renforcée par une technologie de pointe, créant un environnement immersif qui donne vie à l’histoire.

Grâce à son mélange d’architecture contemporaine et de récits culturels, le Pavillon de l’Azerbaïdjan incarne le sous-thème de l’Expo 2025 « Connecter les vies », symbolisant la vision du pays de construire des ponts entre les nations pour un avenir harmonieux. Conformément au thème général de l’Expo « Concevoir la société du futur pour nos vies », le Pavillon vise à laisser une impression durable à ses visiteurs et à présenter la vision du pays pour l’avenir.

Dans le même ordre d’idées, Constructo vient de dévoiler le design du pavillon du Chili pour l’Expo 2025 d’Osaka, qui allie design industriel contemporain et art textile traditionnel mapuche. De plus, le Royaume des Pays-Bas a récemment dévoilé le thème de l’Expo 2025 d’Osaka, illustrant la volonté des Pays-Bas de relever collectivement les défis mondiaux. Enfin, l’Ouzbékistan vient de dévoiler son pavillon conçu par l’Atelier Brückner, composé d’éléments en bois modulaires et réutilisables.

