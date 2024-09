Le pavillon cinétique de chaises longues en bois de Lasovsky Johansson fleurit à Copenhague

Le pavillon des pétales réinvente l’humble chaise longue

Transformant la simple chaise longue en une structure cinétique ludique qui évolue avec le temps, PETAL de Lasovsky Johansson Architects pavillon réinvente un objet familier du quotidien. Situé dans la cour du Design Museum Denmark, invitant à l’interactivité, 18 en bois des sections verticales se déroulent autour d’un noyau cylindrique en contreplaqué.

Grâce à des actionneurs linéaires, ces chaises s’ouvrent et se ferment tout au long de la journée, en fonction du programme du musée. Pendant la journée, la structure apparaît « en pleine floraison » lorsque les chaises longues sont ouvertes pour donner accès à un bar à 360 degrés et à un espace événementiel. La nuit, elles se replient pour former un écran pour des projections de couleurs et de graphiques.



Toutes les images sont une gracieuseté de Lasovsky Johansson Architects

Lasovsky Johansson Architects crée un espace événementiel adaptable

Lasovsky Johansson Architects a créé pour la première fois le pavillon de la CHART Art Fair 2023 à Copenhague, démontrant comment la réutilisation adaptative peut être un catalyseur de créativité, construit autour de l’idée d’une fleur en fleurs. Studio danois PETAL a donné un nouveau sens à un produit courant pour créer une installation interactive temporaire – une idée qui reflète l’éthique du nouveau Bauhaus européen, montrant comment un design accessible et respectueux de l’environnement peut toujours être visuellement dynamique et attrayant. PETAL est en outre conçu pour être facile à assembler et à démonter, en tirant parti de la conception originale en kit des chaises longues.

Chaque section du pavillon comprend cinq chaises longues suspendues à l’extérieur des colonnes. La structure est cinétique, préservant la fonctionnalité d’origine des chaises, leur permettant de s’ouvrir et de se fermer à des degrés divers. Neuf actionneurs linéaires contrôlent ce mouvement, imitant le fonctionnement manuel d’une chaise longue en déplaçant leurs parties inférieures de haut en bas le long d’un rail entre les colonnes. Le projet a été créé avec le soutien de la Fondation danoise pour les arts et a reçu un prix du jeune design suédois — Formulaire Ung Svensk.



PETAL transforme la simple chaise longue en une structure cinétique ludique



Le pavillon de Lasovsky Johansson Architects se trouve dans la cour du Design Museum Denmark



18 sections verticales en bois se déroulent autour d’un noyau cylindrique en contreplaqué