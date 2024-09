Le Pavillon belge met en valeur le rôle essentiel de l’eau dans la formation de l’humanité à l’Expo 2025 d’Osaka

Avec l’aimable autorisation de BellExpo et Carre7

Le Pavillon belge de l’Expo 2025 d’Osaka, conçu par le consortium gagnant composé de Carré 7, Beyond Limits, One Designs, Pirnay et Poly-Tech, s’inscrit dans le thème général de l’Expo : « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain ». En mettant l’accent sur « Sauver des vies », le pavillon explore l’importance universelle de l’eau et son rôle vital dans la création et le maintien de la vie. En soulignant l’interdépendance de l’eau avec tous les êtres vivants à travers la métaphore des cellules, le pavillon vise à refléter la relation de l’humanité avec l’environnement et l’importance de le préserver pour les générations futures.

Les liens historiques étroits de la Belgique avec l’eau, de son développement à ses routes commerciales internationales via des ports comme Anvers, renforcent l’orientation thématique du pavillon. L’eau symbolise depuis longtemps la vie et l’inspiration des artistes et penseurs belges, ce qui en fait une représentation appropriée de l’identité nationale. Sur le plan architectural, le pavillon s’appuie sur ce symbolisme, passant d’états solide, liquide et gazeux de l’eau, reflet de l’évolution de la conscience humaine. En outre, le pavillon reflète la nature fédérée de la Belgique, avec des éléments de façade distincts représentant les différentes régions du pays.

La surface construite du pavillon s’étend sur 768 m², avec un auvent couvrant 1 062 m². L’aménagement paysager vise à compléter l’architecture du pavillon. Les visiteurs sont accueillis par une entrée principale à l’angle nord-ouest, avec une zone d’attente couverte pouvant accueillir jusqu’à 150 invités. Le parcours des visiteurs se termine par une rampe extérieure menant à une terrasse sur le toit, offrant une vue sur la scène environnante et l’environnement boisé. Le toit sert d’espace événementiel flexible avec des sièges et des zones ombragées, guidant les visiteurs à travers un chemin de sortie soigneusement conçu qui les mène devant le « Belgian Shop » au rez-de-chaussée.

À l’extérieur, le pavillon présente l’eau dans ses différents états physiques, tandis qu’à l’intérieur, le design emmène les visiteurs dans un voyage symbolique à travers la vie, représentée par l’eau et les cellules. Au cœur de l’exposition se trouve un espace lumineux rempli de plantes et de jeux d’eau, conçu pour connecter les visiteurs à la nature et à la vie elle-même. La forme hexagonale de cet espace, inspirée de la structure moléculaire de l’eau, symbolise l’unité, l’équilibre et la communauté. Ce motif fait écho non seulement à la Belgique mais aussi à la culture japonaise, renforçant le message international de solidarité et de coopération du pavillon pour un avenir meilleur.

Le thème de l’eau du pavillon va au-delà du symbole et reflète l’identité nationale de la Belgique. De la côte aux hautes fagnes, l’eau est omniprésente dans le paysage belge, façonnant son histoire, sa culture et son économie. Les voies navigables naturelles comme la Meuse et l’Escaut, ainsi qu’un réseau de canaux artificiels, ont historiquement relié les communautés, facilitant les échanges culturels et économiques. Cet héritage de connectivité se reflète à Bruxelles, où l’eau a joué un rôle clé dans la promotion du multiculturalisme et des relations internationales.

Le pavillon met également en avant le leadership mondial de la Belgique dans deux domaines cruciaux identifiés par l’Organisation mondiale de la santé comme essentiels pour sauver des vies : l’accès à l’eau potable et le développement de vaccins. Ces domaines d’expertise s’inscrivent dans le prolongement du thème du pavillon, positionnant la Belgique comme un leader dans la contribution au bien-être et à la durabilité à l’échelle mondiale.

De nombreux autres pays ont annoncé leur participation à l’Expo 2025 d’Osaka, qui se tiendra du 13 avril au 13 octobre 2025. La République d’Azerbaïdjan a dévoilé le design de son pavillon pour l’Expo 2025 à Osaka, mettant en valeur la culture, l’histoire et les approches innovantes du pays pour favoriser les liens et la durabilité. De même, Constructo vient de révéler le design du pavillon du Chili pour l’Expo 2025 d’Osaka, alliant design industriel contemporain et art textile traditionnel mapuche. De plus, le Royaume des Pays-Bas a récemment dévoilé son thème pour l’Expo 2025 d’Osaka, explorant la détermination des Pays-Bas à relever collectivement les défis mondiaux.

