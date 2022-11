Le pavage en béton se termine sur le projet du centre-ville de Marseille – Shaw Local

Le pavage en béton du projet des rues Principale et Commerciale de Marseille est terminé au fur et à mesure de l’avancement du chantier.

L’ingénieur de la ville de Marseille, Mike Etscheid, a déclaré que le tablier du pont doit encore être achevé, bien que les ouvriers du bâtiment doivent attendre un temps plus chaud.

“Nous avons un entrepreneur aligné pour faire le tablier du pont”, a déclaré Etscheid. « La moitié de celui-ci a besoin de la surface enlevée. Nous attendons un temps plus chaud en raison de la garniture noire.

La température doit être de 45 degrés pour que les entrepreneurs puissent recouvrir le tablier du pont.

Etscheid a déclaré que si les entrepreneurs pouvaient réaliser la moitié de ce projet cette année, le feu d’arrêt temporaire sur la rue Main pourrait s’éteindre pendant l’hiver et les entrepreneurs rallumeraient la lumière au printemps.

Le projet des rues commerciales et principales a débuté en mai et devait se poursuivre jusqu’à la fin octobre, mais de nouveaux projets, tels que les travaux de pont et les travaux sur les conduites d’eau principales, ont été intégrés à l’initiative et ont créé un besoin de plus de temps.

Le plan du projet était de créer une courbe en S sur le côté est près de Broadway Street, amenant Commercial Street au nord à environ six pieds du Ziggy’s Bar and Grill, au coin.

Etscheid a déclaré en octobre que ce projet était géré par l’État de l’Illinois, de sorte que la ville n’a aucun contrôle sur le contrat.