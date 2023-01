Le patron utilise le “test de la tasse de café” lors d’un entretien et vous devez le réussir pour être embauché

Les entretiens d’embauche sont toujours délicats et imprévisibles car chaque intervieweur a un critère d’embauche différent. Certains sont basiques et élémentaires, puis il y a le test de la «tasse de café» qu’un PDG d’une entreprise effectue pour tester les compétences des candidats. Et il n’embauchera tout simplement personne qui échoue à ce test unique. Trent Innes, le PDG d’une société de logiciels, a révélé son critère de recrutement sur le podcast The Venture et c’est bizarre.

Selon Trent, les réponses que lui fournissent les candidats sont de nature secondaire. C’est ce qui se passe à la fin de l’entretien qui définit leur sort. Vers la fin de l’entretien, Trent invite le candidat à la cuisine pour une tasse de café et après avoir attrapé une tasse, ils retournent au bureau d’entretien. Vient ensuite la partie décisive. Trent attend de voir si le candidat retourne dans la cuisine pour poser le gobelet utilisé ou le laisse simplement sur la table.

Trent n’embauche que les personnes qui remettent la tasse de café dans la cuisine et refuse d’accueillir les personnes qui la laissent sur la table. Selon lui, les joueurs d’équipe sont plus enclins à ramasser leurs gobelets usagés et à les emporter pour les laver. De plus, cela démontre leur respect pour les autres personnes employées dans le même cadre. D’un autre côté, laisser la tasse utilisée sur la table est un drapeau rouge, dit-il, car cela montre que le candidat ne se soucie pas des autres collègues.

Trent a ajouté : “Vous pouvez développer des compétences, vous pouvez acquérir des connaissances et de l’expérience, mais cela dépend vraiment de l’attitude, et l’attitude dont nous parlons beaucoup est le concept de ‘lavez votre tasse de café'”.

