Le fondateur de VK et Telegram, Pavel Durov, a officiellement refusé d’avoir 38 ans, citant “des temps difficiles dans le monde”

L’entrepreneur milliardaire des médias sociaux Pavel Durov a décidé de “annuler« son 38e anniversaire, selon un post qu’il a fait sur Telegram, la plateforme qu’il a fondée avec son frère en 2013. »En raison des temps difficiles dans le monde“, Durov restera 37 ans, a-t-il écrit, remerciant néanmoins ses followers pour leurs souhaits d’anniversaire.

Il n’a pas précisé le «temps difficiles» commente, permettant à ses followers de combler les blancs.

En 2006, Durov a fondé VKontakte (VK), qui est rapidement devenu le réseau de médias sociaux le plus populaire de Russie. Il a lancé Telegram sept ans plus tard après s’être plaint que toutes les autres applications de messagerie du marché “sucer“, et continue d’utiliser sa chaîne sur la plateforme pour mettre en évidence les failles de sécurité de concurrents tels que WhatsApp. Telegram compte plus de 700 millions d’utilisateurs mensuels.

LIRE LA SUITE: Le PDG de Telegram émet un avertissement sur la sécurité de WhatsApp

L’entrepreneur des médias sociaux a quitté la Russie en 2014, esquivant la pression du gouvernement pour divulguer les données des utilisateurs de VK sur les dirigeants des manifestations Euromaidan soutenues par les États-Unis en Ukraine, et vit actuellement à Dubaï, où il serait l’habitant le plus riche des Émirats Arabes Unis. Émirats à partir de 2021.

Durov a célébré son 37e anniversaire en publiant une liste de «3 choses sous-évaluées et 7 surévaluées dans la vie” à Télégramme. Le milliardaire chérit apparemment le sommeil, la nature et la solitude, tout en rejetant les grandes villes, la mode, l’immobilier et les médias sociaux, entre autres.