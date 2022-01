Le patron régional de l’OMS accusé de racisme – AP

Les lanceurs d’alerte au siège de l’organisme de santé à Manille allèguent que le directeur régional a fait des « commentaires désobligeants » en fonction de la nationalité des membres du personnel

Des membres du personnel de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) auraient accusé le directeur général de l’agence dans le Pacifique occidental de saper la réponse de l’agence à la pandémie de Covid-19 en créant un « atmosphère toxique » en proie à un langage raciste et « harcèlement systémique » à son siège de Manille.

Dans un e-mail interne qui aurait été envoyé à la haute direction de l’OMS la semaine dernière, des employés ont allégué que le directeur, Takeshi Kasai, avait autorisé un « culture d’intimidation systémique et de ridicule public » à développer au bureau. L’Associated Press a rapporté que le courrier comprenait « extraits enregistrés de réunions » où se trouve le Kasaï « entendu faire des commentaires désobligeants sur le personnel en fonction de la nationalité. »

Dans un cas, décrit dans la plainte, Kasai aurait « interpellé de manière agressive » une employée pour savoir si elle était « incapable de faire de bonnes présentations parce qu’elle était philippine. » Le personnel a également allégué que Kasai attribuait l’augmentation des cas de Covid dans certains pays du Pacifique à un « manque de capacité en raison de leur culture, de leur race et de leur niveau socio-économique inférieurs ».

Kasai a nié les allégations, disant à l’AP qu’il demande « beaucoup de moi-même et de notre personnel… mais cela ne devrait pas amener les gens à se sentir irrespectueux. » Tout en acceptant qu’il avait été « dur » sur les employés, il a rejeté avoir « personnel ciblé de toute nationalité particulière. »

Il aurait également exprimé son engagement à « un environnement de travail positif. »

Un scientifique anonyme de l’OMS a déclaré à l’AP que le Kasaï avait aidé le Japon à décider comment donner des vaccins à ses voisins – et à obtenir un avantage politique. Le scientifique aurait ajouté que Kasai avait également fait pression sur le personnel de l’OMS pour qu’il donne la priorité aux vaccins donnés de son pays d’origine par rapport à l’initiative COVAX soutenue par l’ONU. Kasai a rejeté les deux allégations.

Bien que les membres du personnel aient prétendu qu’ils avaient « de manière exhaustive » déposé des plaintes par le biais de divers mécanismes de contrôle des Nations Unies, ils ont déclaré qu’à leur connaissance aucune enquête n’avait été ouverte. L’OMS a déclaré à l’AP qu’il était « prendre toutes les mesures appropriées pour donner suite à l’affaire. » Kasai a promis de « coopérer pleinement » à toute enquête sur les préoccupations du personnel.

