Le patron rare, Craig Duncan, désormais à la tête des Xbox Game Studios

Ce que vous devez savoir

Alan Hartman, directeur de Xbox Game Studios, prend sa retraite près d’un an après avoir pris ses fonctions.

Craig Duncan, directeur du studio Rare, est le nouveau directeur de Xbox Game Studios, la marque qui regroupe les équipes qui créent Halo, Gears of War et bien plus encore.

L’ancien rôle de Duncan est remplacé par Joe Neate et Jim Horth, tous deux vétérans de Rare qui codirigeront le studio.

Il y a un passage de flambeau chez Xbox.

Alan Hartman, directeur de Xbox Game Studios, prend sa retraite de Microsoft, comme indiqué via GamesIndustry.biz le lundi. Hartman, ancien patron du développeur Forza Motorsport Turn 10, a pris la tête des Xbox Game Studios il y a près d’un an, lorsqu’il a remplacé l’ancien directeur des Xbox Game Studios, Matt Booty, qui a été promu président du contenu et des studios chez Microsoft Gaming.

Xbox Game Studios est l’un des nombreux labels d’édition qui composent Xbox sous Microsoft Gaming, la marque regroupant des studios comme Double Fine, Halo Studios, The Coalition, The Initiative, Ninja Theory, Rare et d’autres.

Le remplaçant de Hartman est Craig Duncan, chef de studio du développeur de Sea of ​​Thieves Rare. Duncan est remplacé par Joe Neate et Jim Horth, qui co-dirigeront Rare à l’avenir.

« Dans son nouveau rôle, Craig continuera à s’efforcer d’aider nos studios à offrir des expériences de jeu différenciées et de haute qualité qui peuvent se transformer en franchises à succès et atteindre davantage de joueurs en investissant dans de nouvelles propriétés intellectuelles », a écrit Booty dans une note adressée au personnel de Xbox.

Ci-dessous, vous pouvez voir un message sur lequel Hartman a écrit LinkedIn:

« J’ai pu concrétiser ma passion de toujours pour les jeux vidéo et en faire une carrière. D’Age of Empires à Forza Motorsport, j’ai eu la chance de laisser mon empreinte sur de nombreux jeux au fil des décennies – dirigeant la franchise Forza à travers les 13 versions et construire deux studios fantastiques en cours de route.

Être chef de studio dans le secteur des jeux vidéo est l’un des rôles les plus gratifiants et les plus stimulants dans le domaine du divertissement. Je pense que c’est le meilleur travail chez Microsoft. J’ai toujours su que nous avions d’immenses talents chez XGS, mais je n’avais pas réalisé à quel point j’apprécierais passer du temps avec nos dirigeants de studio et leurs équipes. Cela a été un honneur de représenter XGS, et je le pense vraiment : un plaisir de passer du temps avec tous nos studios. Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble et je suis enthousiasmé par ce que nous avons en préparation ! Avowed, Clockwork Revolution, Fable, Gears of War E-Day, Microsoft Flight Simulator 2024, South of Midnight et bien d’autres jeux annoncés et encore à annoncer. J’ai tellement d’anticipation et de confiance dans ce que créent tous nos studios et je suis enthousiasmé par ce que ces équipes accompliront avec Craig Duncan en tant que nouveau responsable des Xbox Game Studios.