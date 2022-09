Le patron pétrolier russe Ravil Maganov, qui a critiqué la guerre en Ukraine, décède “après être tombé de la fenêtre d’un hôpital” | Nouvelles du monde

Le président du deuxième plus grand producteur de pétrole de Russie est décédé après être tombé d’une fenêtre d’hôpital à Moscou, selon des informations dans le pays.

Ravil Maganov, qui était également vice-président de Lukoil, avait ouvertement critiqué la guerre en Ukraine.

L’homme de 67 ans était président du conseil d’administration de l’entreprise qui a appelé à “l’arrêt le plus rapide du conflit armé” et a exprimé “une empathie sincère pour toutes les victimes” en mars.

Le communiqué poursuit : “Nous soutenons fermement un cessez-le-feu durable et un règlement des problèmes par des négociations sérieuses et la diplomatie”.

Mises à jour en direct sur la guerre en Ukraine: la centrale nucléaire est «fermée» alors que la Russie détruit un «groupe de sabotage» à proximité

M. Maganov est décédé ce matin après être tombé d’une fenêtre du sixième étage de l’hôpital clinique central, selon RBC News en Russie.

D’autres médias russes et l’agence de presse Reuters, citant des sources anonymes, ont également déclaré que M. Maganov était tombé d’une fenêtre.

L’hôpital, connu sous le nom de “Clinique du Kremlin” pour son traitement des patients de l’élite politique et commerciale russe, a confirmé le décès à l’agence de presse russe RIA Novosti sans en révéler les circonstances.

C’est le même hôpital où l’ancien Le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev décédé mardi.

Abonnez-vous aux journaux de guerre ukrainiens sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et Spreaker

M. Maganov est le deuxième haut dirigeant de Lukoil à mourir dans des circonstances mystérieuses ces derniers mois.

La police russe a ouvert une enquête pénale après la mort de l’ancien cadre de Lukoil, Alexander Subbotin, début mai, rapporte le Moscow Times.

Lire la suite:

Un “héros de guerre” britannique tué en Ukraine après s’être porté volontaire comme médecin

Les Ukrainiens peuvent-ils reprendre Kherson ?

Gorbatchev a eu un “impact énorme” sur le cours de l’histoire du monde, selon Poutine

M. Maganov travaillait chez Lukoil, le plus grand producteur de pétrole privé de Russie, depuis 1993 et ​​avait supervisé ses opérations de raffinage, de production et d’exploration.

Il est devenu président en 2020.

M. Maganov était un proche collaborateur de l’un des fondateurs de la société, Vagit Alekperov, ancien vice-ministre soviétique du pétrole, qui a été sanctionné par la Grande-Bretagne après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Son frère Nail est à la tête du producteur de pétrole russe de taille moyenne Tatneft.

Aucun commentaire immédiat n’était disponible de Lukoil.