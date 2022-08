Le patron olympique veut prétendre que les Russes n’existent pas, déclare le champion du saut en hauteur

Mariya Lasitskene a renouvelé sa critique du président du Comité International Olympique (CIO) Thomas Bach

Selon la championne olympique de saut en hauteur Mariya Lasitskene, il est peu probable que le président du Comité international olympique (CIO), Thomas, revienne sur les recommandations de son organisation concernant l’interdiction des athlètes russes et biélorusses, car il lui est plus facile de prétendre qu’ils n’existent tout simplement pas.

Lasitskene, 29 ans, a été l’un des critiques les plus virulents de Bach de la communauté sportive russe, ayant précédemment écrit une lettre ouverte au chef du CIO et l’accusant d’hypocrisie.

La championne de saut en hauteur de Tokyo 2020 a réitéré ses critiques dans une interview avec TASS publiée mercredi, dans laquelle elle a déclaré qu’il n’y avait aucun moyen digne pour Bach après l’appel du CIO en février aux fédérations sportives d’interdire les athlètes russes et biélorusses dans la mesure du possible.

“Personne ne peut priver les athlètes du droit de se réaliser, et les restrictions imposées aux Russes et aux Biélorusses, introduites après les fortes recommandations du CIO, n’ont fait qu’aggraver une situation déjà difficile”, a-t-il ajouté. a déclaré le triple champion du monde.

«Je pense que maintenant Bach devra simplement renouveler ses recommandations, car il n’y a pas d’issue digne de cette histoire pour lui.

“Il sera plus facile de prétendre que nous, athlètes russes et biélorusses, n’existons pas et n’existons pas.”

Lasitskene a déjà souffert d’interdictions, étant privée de la possibilité de participer aux Jeux olympiques de Rio 2016 en raison d’allégations de dopage parrainé par l’État contre la Russie, même si elle n’était absolument pas impliquée.

« Plus vous êtes âgé, plus cette injustice vous déprime. La saison 2022 est encore plus difficile avec la prise de conscience de ce qui se passe dans le monde dans son ensemble », Lasitskene a déclaré à TASS.

“Encore une fois, il y a eu de nombreux moments qui m’ont déstabilisé. Mais cela, bien sûr, ne peut être comparé à la situation dans laquelle les sauteurs en hauteur ukrainiens se sont retrouvés au cours des six derniers mois.

La star du saut en hauteur a également critiqué les autorités sportives de son pays, les accusant de prendre des mesures insuffisantes ou erronées pour protéger les athlètes russes.

“En 2016-2017, j’étais généralement sûr que nous avions des personnes bien informées qui ne laisseraient pas les athlètes en difficulté et défendraient nos droits jusqu’au bout”, a-t-il ajouté. dit Lasitskene.

“Même en 2019, je faisais encore un peu confiance à notre leadership sportif, ce qui m’a rassuré et m’a dit : ‘Masha, il n’y a aucune raison de s’inquiéter, tout ira bien.’

“Et ce n’est qu’alors que j’ai enfin compris que nos responsables sportifs n’avaient ni moyen de pression efficace pour protéger leurs athlètes, ni une compréhension de la manière de résoudre ces problèmes.

“En conséquence, le fait qu’on nous ait proposé le statut neutre en 2017 [in order to compete]et le fait que nous l’ayons accepté sans hésitation, s’est avéré être la seule opportunité de jouer au moins quelque part.

L’ancien chef de l’Agence mondiale antidopage (AMA) et membre honoraire du CIO, Craig Reedie, a déjà suggéré que les interdictions imposées aux athlètes russes et biélorusses pourraient les forcer à manquer les Jeux olympiques de Paris 2024 parce qu’ils ne sont pas autorisés à participer aux épreuves de qualification. les jeux.

Les responsables russes ont averti qu’il était bien trop tôt pour faire des suppositions, et Lasitskene a juré qu’elle se battrait pour son droit de comparaître à Paris jusqu’au tout dernier moment.

“Je défendrai mon droit de participer aux Jeux Olympiques jusqu’au bout. S’il est nécessaire d’aller à [the Court of Arbitration for Sport] encore une fois pour cela, nous le ferons, “ dit le sauteur en hauteur.