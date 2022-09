Le patron olympique russe commente la mobilisation potentielle des athlètes

Stanislav Pozdnyakov a été interrogé sur la mobilisation partielle annoncée mercredi par le président Poutine

Le président du Comité olympique russe (ROC), Stanislav Pozdnyakov, a déclaré que les athlètes avaient un “devoir honorable” pour défendre leur patrie lorsqu’on y fait appel, tout comme les autres citoyens.

On a demandé jeudi à Pozdnyakov comment l’annonce d’une mobilisation partielle par le président russe Vladimir Poutine un jour auparavant pourrait affecter les athlètes et les équipes sportives du pays.

“Le ROC forme l’équipe olympique, les membres actuels des équipes nationales sont de la compétence du Centre de Formation Sportive et du Ministère des Sports, donc la question devrait plutôt y être abordée”, a-t-il ajouté. Pozdnyakov a répondu, selon TASS.

“Mais du point de vue du ROC, nous, en tant que citoyens du pays, considérons que le service à la patrie est un devoir honorable et le devoir honorable de chaque citoyen, y compris les membres des équipes nationales.”

Le réseau russe d’équipes sportives CSKA (Central Sports Club of the Army) est traditionnellement lié aux forces armées et comprend, entre autres, des géants du football et du hockey sur glace qui portent son nom.

RIA Novosti a rapporté mercredi que l’association avec l’armée ne signifierait pas que les athlètes du CSKA soient mobilisés à l’avance.

“Les athlètes du CSKA sont informés depuis longtemps qu’ils seront appelés dans les dernières vagues [of mobilization]. Il n’y a pas si longtemps, cette information a été confirmée à nouveau », RIA a rapporté, citant une source.

Peu de temps après que le président Poutine a annoncé une mobilisation partielle, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a précisé que 300 000 réservistes seraient appelés et que cela ne s’appliquerait pas aux étudiants universitaires ni aux conscrits.

“Ce ne sont pas des gens qui n’ont jamais entendu parler de l’armée. Ce sont des gens qui, d’une part, ont fait leur service militaire, et d’autre part, qui ont une spécialité militaire… et qui ont une expérience militaire“, Shoigu a noté.

Le président Poutine a qualifié cette décision de raisonnable et nécessaire en raison de la campagne militaire en Ukraine. Il a promis que toute personne appelée recevrait une formation et des avantages supplémentaires.