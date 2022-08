Le patron olympique commente les relations avec Poutine

Thomas Bach a admis qu’il avait travaillé “étroitement” avec la Russie et Vladimir Poutine, mais que les relations étaient maintenant très différentes

Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, a déclaré que ce n’était pas le moment de lever les interdictions sportives généralisées imposées à la Russie, alors qu’il expliquait à quel point les relations étaient tombées après la coopération précédente avec le président Vladimir Poutine.

Le CIO a recommandé fin février aux fédérations sportives du monde entier de refuser d’inviter des athlètes russes et biélorusses à des événements internationaux en raison du conflit en Ukraine.

Le CIO a également dépouillé plusieurs personnalités russes – dont Poutine – des honneurs olympiques qui leur avaient été décernés.

Le conflit en Ukraine a encore plus endommagé les relations entre le CIO et la Russie après qu’elles aient déjà été tendues par des accusations de dopage parrainées par l’État – marquant un déclin constant depuis l’époque où la Russie a accueilli avec succès les Jeux olympiques d’hiver de 2014 à Sotchi.

S’adressant à Bild, le chef du CIO allemand, Bach, a été interrogé sur son ancienne coopération avec Poutine et sur le fait que le couple était auparavant considéré par certains comme ayant un “relation amicale.”

“L’amitié s’interprète très vite de l’extérieur” dit Bach.

“Nous avons très bien travaillé et très étroitement avec la Russie et Poutine autour des Jeux de 2014. Il a également répondu à nos demandes là-bas. Un exemple : le droit du mouvement LGBTQ à la liberté d’expression.

L’homme de 68 ans a ajouté que les allégations ultérieures de dopage d’athlètes russes parrainé par l’État – ce que la Russie a longtemps nié – ainsi que la réunification avec la Crimée et les tensions ultérieures en Ukraine ont “a pratiquement paralysé ces relations avec la Fédération de Russie et le président.”

Bach a souvent doublé ses affirmations selon lesquelles les recommandations actuelles d’interdiction des athlètes russes servaient en partie à les protéger de l’hostilité supposée à laquelle ils seraient confrontés en dehors de leur pays d’origine.

Bach a insisté auprès de Bild sur le fait que c’était le gouvernement russe qui était “puni” pour être “responsable” pour l’opération militaire en Ukraine.

“Ici, nous avons demandé avec succès à toutes les fédérations internationales qu’il n’y ait pas d’événements sportifs internationaux sur le sol russe et biélorusse”, Bach a ajouté.

« Nous avons émis cette recommandation et elle tient. Ce n’est pas le moment d’inverser cette recommandation et d’inverser la position.

« Nous recommandons également de ne pas inviter d’athlètes russes ou biélorusses : pas d’hymnes, pas de drapeaux, pas de couleurs. Et nous avons pris une décision, pour la première fois dans l’histoire du CIO : nous avons révoqué une médaille que le président russe Poutine avait reçue en 2001. »

Bach a cependant dénoncé l’interdiction imposée par le tournoi de tennis de Wimbledon aux stars russes et biélorusses plus tôt cette année, suggérant qu’il s’agissait d’un exemple d’inférence politique dans un sport où les joueurs ont été largement autorisés à concourir en tant que neutres.

“C’est totalement contraire à nos règles et à notre mission. Vous savez exactement à quel point la situation géopolitique est tendue et conflictuelle, pas seulement vis-à-vis de la Russie et de la Biélorussie », dit Bach.

« Les gouvernements décideront demain, les athlètes de tel ou tel pays ne sont pas les bienvenus non plus. Ensuite, le sport ferait partie du système de sanctions et de contre-sanctions qui est très courant en ce moment.

Bach a apparemment admis que la volonté de sanctionner la Russie était loin d’être universelle.

“En tant qu’organisation mondiale, vous devez penser : ces sanctions de la Russie sont supportées par moins de 50 pays dans le monde”, dit Bach.

“Cela signifie que nous avons environ 150 Comités Nationaux Olympiques au sein du CIO dont les gouvernements n’ont imposé aucune sanction à la Russie. Et ils nous demandent : Pourquoi réagissez-vous ici ? Juste parce que c’est en Europe ? Qu’avez-vous fait du Yémen, de l’Afghanistan ? Qu’en est-il de l’Éthiopie, qu’en est-il du Mali ?

« Vous devez voir cette vision du monde. Nous ne devons pas céder à ces sanctions politiques et à ces boycotts politiques.

Malgré les affirmations de Bach selon lesquelles le CIO tente de trouver le juste équilibre, les responsables et personnalités sportives russes ont dénoncé les interdictions imposées aux athlètes de leur pays comme étant discriminatoires et permettant à la politique de saper les principes olympiques.

La championne olympique russe de saut en hauteur Mariya Lasitskene a marqué Bach “hypocrite” pour avoir soutenu que les interdictions protégeaient en partie les athlètes russes.

Le triple champion du monde a accusé le président du CIO de manquer de “courage et dignité” recommander la levée des suspensions.