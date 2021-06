Le patron olympique britannique dit que certains athlètes refusent le vaccin Covid avant les Jeux de Tokyo 2020 (VIDEO)

Bien que les vaccins ne soient pas obligatoires pour les athlètes qui souhaitent se produire lors du spectacle sportif reporté, les autorités de Tokyo 2020 ont encouragé les participants à les recevoir.

Plus tôt ce mois-ci, la BOA a écrit une lettre aux organisateurs de la capitale japonaise et a promis qu’elle ferait « tout ce que nous pouvons pour faire vacciner toute l’équipe avant de partir pour le Japon. »

Mais comme Anson l’a expliqué au podcast Sports Desk de la BBC, cela a été loin d’être simple.

Exclusif: le chef de la BOA me dit qu'il n'est « pas nécessairement si utile » que certains membres de l'équipe GB aient refusé de se faire vacciner contre le Covid avant Tokyo 2020. « Nous essayons toujours de convaincre certains athlètes », a déclaré Andy Anson

« Nous avons subi ce programme gigantesque de vaccination de tout l’entourage de la Team GB – donc bien plus de 1 000 personnes – [while] essayant de faire vacciner la grande majorité avant de monter dans l’avion », Anson a commencé.

« Je suis presque sûr que presque tout le monde aura au moins une dose et bien plus de 90 pour cent auront plus de deux doses et nous continuerons d’essayer jusqu’à la dernière minute », il a juré – bien qu’obligé d’admettre que certains membres de l’équipe GB pourraient manquer des événements en raison de cas positifs, après que deux athlètes ougandais ont été testés positifs malgré leur atterrissage en Extrême-Orient entièrement vaccinés.

« Je serais un peu naïf si je disais qu’il n’y aura pas [positive cases]. Nous devons prévoir qu’il y aura des cas », Anson a concédé.

« Une partie de notre plan d’urgence consiste à anticiper cela. Et lorsqu’il y a des cas, nous les gérons correctement.

« Un élément important de cela est de faire vacciner tout le monde, car lorsqu’un athlète est positif, le fait d’être vacciné vous donne une chance de sortir de tout environnement de quarantaine plus tôt que si vous n’êtes pas vacciné. »

🗣️Le directeur général de l'équipe GB, Andy Anson, à propos du report des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

« Il y a des individus qui ne voulaient pas se faire vacciner et nous essayons de les convaincre que c’est la bonne chose à faire », Anson admis.

« Ce n’est pas obligatoire, les gens ont le droit de choisir et nous devons respecter cela, mais ce n’est pas nécessairement si utile. »

Sur le village d’athlètes d’une capacité de 18 000 personnes, Anson a affirmé qu’il pourrait « probablement l’environnement le plus difficile du sport en ce moment ».

« Onze mille athlètes partageant essentiellement une même salle à manger, c’est le défi.

« Nous mettons donc en place des protocoles très stricts avec [the organisers] pour nous assurer que, dans toute la mesure du possible, nous suivons les règles d’isolement, de distanciation et de maintien dans nos propres « semi-bulles ».

Une autre chambre pour deux au village olympique de Tokyo — avec vue sur la baie de Tokyo.

« Nous mangerons ensemble – nous ne nous mélangerons pas dans le village comme les gens le feraient normalement. C’est donc le plus difficile. Mais nous sommes convaincus que nous avons suffisamment de personnes d’un point de vue médical pour nous assurer que l’environnement est aussi aussi sûr que possible », il a déclaré.

Pourtant, malgré des mesures strictes, Anson pense que les athlètes pourront toujours s’amuser dans la compétition en faisant ce qu’ils aiment.

« L’un des messages qui nous sont parvenus très tôt de la part des athlètes était: » S’il vous plaît, n’en faites pas les Jeux Covid pour nous. Nous voulons voir cela comme les Jeux Olympiques. C’est notre chance de briller « », il a dit.

« Donc, en tant qu’organisation, nous sommes obsédés par l’impact de Covid. Nous essayons de soulager tout ce poids des épaules des athlètes afin qu’ils puissent aller là-bas et concourir et en profiter sans se soucier de toutes ces autres choses. Alors je pense qu’ils peuvent être amusants.

« Il y a des choses tristes – le fait que les athlètes doivent quitter le village dans les deux jours suivant la compétition et rentrer ensuite à la maison signifie qu’ils ne pourront pas regarder leurs collègues athlètes. »

Village olympique de Tokyo. Séance photo de la visite du dimanche. Beaucoup de bâtiments, béton, peu d'arbres. Méfiez-vous des étés chauds et humides de Tokyo.

« Les amis et la famille étaient le seul groupe que nous essayions de repousser pour voir s’ils seraient autorisés dans le pays. Mais le gouvernement japonais, à juste titre, a probablement pris la décision qu’il n’y avait pas de visiteurs internationaux.

« C’est donc dommage, mais nous allons en faire un environnement aussi positif que possible », il a juré.

Pourtant, même sans fans étrangers, Anson est « absolument convaincu » qu’autoriser 100 000 sympathisants locaux est « la bonne chose à faire ».

« Il n’y a rien de plus grand et de meilleur que les Jeux Olympiques pour unir le monde entier. Oui, ça va être dur et différent », Anson a concédé.

« [But] cela a la chance de soulever tout le pays et en fait le monde, et cela pourrait être une expérience incroyable. »

Cela étant dit, l’opposition aux Jeux est toujours répandue dans la population japonaise, qui souhaite les voir retardés une fois de plus ou complètement annulés.