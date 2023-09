Le patron militant du syndicat ferroviaire, Mick Whelan, poursuivra les grèves pendant un an, craignent les initiés

Un patron du syndicat MILITANT des trains poursuivra les grèves pendant un an car il pense que les travaillistes « ouvriront la caisse » s’ils remportent les élections, selon des sources.

Les initiés disent que le chef d’Aslef, Mick Whelan, espère que les travaillistes entreront pouvoir et donner aux conducteurs de train une forte augmentation de salaire.

Mais les syndicalistes de base espèrent que les conservateurs cracheront davantage argent régler d’ici Noël et éviter des perturbations massives au cours d’une année électorale.

Cela survient alors que la Grande-Bretagne s’est de nouveau arrêtée samedi alors que les membres du syndicat des conducteurs de 16 opérateurs ferroviaires du pays Angleterre sorti.

Une source proche des discussions a déclaré : « Mick a été très explicite en privé sur le fait qu’il attend des élections.

«Il pense que dès que les travaillistes arriveront au pouvoir, le chancelier ouvrira la caisse.

«Je ne sais pas sur quelle planète il se trouve. Rachel Reeves ne fera pas ça. Mais c’est ce qu’il dit à huis clos. »

Ils envisagent de faire une nouvelle grève mercredi, une décision que les ministres ont qualifiée de « politiquement » motivée pour perturber massivement la conférence du parti conservateur à Manchester.

M. Whelan a publiquement averti qu’une action revendicative pourrait se poursuivre jusqu’à la période de Noël, déclarant la semaine dernière : « Je ne peux rien radier. »

Aslef a rejeté en avril une proposition d’augmentation des salaires de 4 pour cent deux années de suite et de modification des méthodes de travail.

Ils affirment que les conducteurs sont invités à sacrifier leurs conditions de travail pour une augmentation de salaire inférieure à l’inflation.

Transport secrétaire Marc Harper a déclaré à Sky : « Le salaire moyen d’un conducteur de train aujourd’hui est de 60 000 £ pour une semaine de 35 heures et quatre jours. L’offre salariale qui est sur la table, si elle était acceptée, prend ça à un salaire de 65 000 £ par an pour une semaine de quatre jours et 35 heures – je pense que la plupart des gens penseraient que c’est tout à fait raisonnable.

Une source gouvernementale a ajouté : « Nous avons fait notre part. Il faut être deux pour danser le tango. »