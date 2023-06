Le patron mercenaire russe jure de venger l’attaque présumée de l’armée ; Moscou nie l’accusation

Un chef mercenaire russe a accusé l’armée russe d’avoir « détruit » ses combattants.

Yevgeny Prigozhin a juré d’arrêter le « mal » de la direction militaire.

Le ministère de la Défense a nié les accusations.

Le chef des mercenaires russes Yevgeny Prigozhin a accusé vendredi l’armée russe de « détruire » ses combattants, sans expliquer pleinement son accusation, et a juré d’arrêter le « mal » de la direction militaire.

Le ministère de la Défense a rapidement publié une déclaration disant que les accusations de Prigozhin « ne sont pas vraies et sont une provocation informationnelle ».

Dans une série de messages audio sur sa chaîne officielle Telegram, Prigozhin a déclaré :

« Ceux qui ont détruit nos gars, qui ont détruit la vie de plusieurs dizaines de milliers de soldats russes, seront punis. Je demande que personne n’oppose de résistance. »

Il a déclaré que les détails de ce qui s’était passé venaient juste d’émerger, mais a ajouté : « Le ministre de la Défense est arrivé spécialement à Rostov pour mener une opération visant à détruire la Wagner PMC (société militaire privée). »

Une vidéo non vérifiée publiée sur la chaîne Telegram « Razgruzka Wagner » (veste de combat de Wagner) montrait une scène dans une forêt où de petits incendies brûlaient et des arbres semblaient avoir été brisés par la force.

Il portait la légende :

Une attaque au missile a été lancée sur les camps de PMC Wagner. De nombreuses victimes. Selon des témoins oculaires, la frappe a été lancée par l’arrière, c’est-à-dire qu’elle a été lancée par l’armée du ministère russe de la Défense.

Prigozhin a juré de venger l’incident : « Nous sommes 25 000 et nous allons comprendre pourquoi le chaos se produit dans le pays. »

Mais il a également ajouté : « Ce n’est pas un coup d’État militaire ».

Plus tôt dans la journée, Prigozhin a semblé franchir une nouvelle ligne dans sa querelle de plus en plus vitriolique avec Moscou, affirmant que la justification du Kremlin pour envahir l’Ukraine était basée sur des mensonges concoctés par les hauts gradés de l’armée.

Prigozhin, dont les fréquentes tirades sur les réseaux sociaux démentent son rôle limité dans la guerre en tant que chef de la société militaire privée Wagner, accuse ouvertement depuis des mois le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et le général en chef russe Valery Gerasimov d’incompétence de rang.

Mais vendredi, il a pour la première fois rejeté les principales justifications de la Russie pour avoir envahi l’Ukraine le 24 février de l’année dernière dans ce qu’elle appelle une « opération militaire spéciale ».

« La guerre était nécessaire… pour que [Defence Minister Sergei] Shoigu pourrait devenir maréchal … afin qu’il puisse obtenir un deuxième « héros » [of Russia] médaille », a déclaré Prigozhin dans un autre message audio. « La guerre n’était pas nécessaire pour démilitariser ou dénazifier l’Ukraine. »