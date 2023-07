Le patron mercenaire retourne en Russie pour collecter de l’argent et des armes

Commentez cette histoire Commentaire

RIGA, Lettonie – Le chef mercenaire de Wagner, Yevgeniy Prigozhin, était en Russie jeudi, selon le président biélorusse Alexandre Loukachenko, soulevant de nouvelles questions sur l’accord trouble en vertu duquel Prigozhin a évité les accusations d’insurrection pour une rébellion ratée qui posait un défi effronté à l’autorité du président russe Vladimir Poutine. . Le Kremlin, en annonçant l’accord le 24 juin, avait déclaré que Prigozhin et les combattants qui lui étaient fidèles pourraient éviter les poursuites en quittant la Russie pour la Biélorussie. Les autorités russes ont alors rapidement commencé à démanteler les opérations de Wagner et le reste de l’empire commercial tentaculaire de Prigozhin.

Mais jeudi, 12 jours après que Prigozhin ait brusquement renversé des colonnes de combattants qu’il avait envoyés rouler vers Moscou, Loukachenko a déclaré que le chef mercenaire était de retour dans sa ville natale de Saint-Pétersbourg et qu’il s’était peut-être envolé pour Moscou jeudi matin. Loukachenko a déclaré qu’un accord final sur le déplacement de Prigozhin et de ses combattants vers la Biélorussie n’était toujours pas conclu.

Le 6 juin, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a affirmé que le chef du groupe Wagner, Yevgeniy Prigozhin, avait quitté la Biélorussie et était retourné en Russie. (Vidéo : Reuters)

La présence continue de Prigozhin en Russie a été confirmée par un homme d’affaires de Saint-Pétersbourg, qui a déclaré que le patron de Wagner était rentré chez lui pour récupérer l’argent et les armes saisis par les services de sécurité russes.

« Ce n’est pas la fin de Prigozhin », a déclaré l’homme d’affaires, s’exprimant mercredi sous couvert d’anonymat par crainte de représailles. « Ils lui ont rendu tout son argent. Plus que cela, ils lui ont même rendu aujourd’hui son pistolet honorifique, le Glock, et une autre arme. Il est venu le prendre lui-même.

Prigozhin, cependant, pourrait encore être vulnérable à de nouvelles affaires pénales si Poutine craint qu’il ne paraisse faible au milieu d’un déluge de critiques en Russie pour avoir abandonné les accusations d’insurrection. Poutine, tout en refusant de dire le nom de Prigozhin, a publiquement soulevé une question de crimes financiers en relation avec de nombreux contrats que les entreprises de Prigozhin avaient avec le gouvernement.

Après une mutinerie, le Kremlin cherche à dénouer les avoirs liés au patron mercenaire de Wagner

Le président a déclaré la semaine dernière que les autorités enquêteraient attentivement sur les 2 milliards de dollars versés au groupe Concord de Wagner et Prigozhin, et un journaliste de la chaîne de télévision contrôlée par l’État Channel One a déclaré mercredi que l’enquête était en cours.

Mais Prigozhin semble toujours avoir suffisamment d’influence en Russie, après que Wagner ait acquis la réputation d’être sans doute la force d’assaut la plus efficace de Russie en Ukraine. Cette statureet ses nombreuses relations haut placées, semblait expliquer au moins en partie pourquoi il avait été autorisé à se promener à Saint-Pétersbourg et potentiellement à Moscou, apparemment sans crainte d’être arrêté, même après avoir été traité de traître et soi-disant exilé.

Les responsables à Moscou semblent se débattre avec la difficile question de savoir comment remplacer Wagner, à la fois en Ukraine et dans ses opérations en Afrique, où il a étendu la portée de la Russie grâce à ses contrats de sécurité avec plusieurs gouvernements.

Même les hauts responsables russes ignoraient tout de l’accord, de ce qu’il signifie pour la Russie et pour l’autorité de Poutine.

« Nous ne savons toujours pas exactement ce qui s’est passé », a déclaré un membre des plus hauts cercles diplomatiques russes, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter d’un sujet sensible. « Deuxièmement, nous ne savons pas quels étaient les accords, quel sera le sort de Prigozhin et de son groupe privé Wagner et s’il continuera à fonctionner, et si oui où et à quelles conditions. »

Signe de la profondeur avec laquelle la crise a perturbé les lignes d’autorité militaire en Russie, il a déclaré que les questions sur les relations futures de Wagner avec le ministère de la Défense « restent ouvertes ». Mais le responsable a déclaré que la crise était passée et que Moscou était « calme ».

« Si nous voyons cette situation comme une crise, au moins les conséquences les plus immédiates ont été minimisées. Nous voyons qu’il n’y a pas de conséquences claires perceptibles jusqu’à présent.

Loukachenko, s’exprimant lors d’une conférence de presse jeudi, a déclaré que Prigozhin était « un homme libre », mais qu’il ne savait pas ce qui pourrait arriver plus tard. Il a déclaré que l’accord permettant à Prigozhin et Wagner de déménager en Biélorussie en échange de l’annulation de leur la rébellion était « observée » mais ces détails n’avaient pas été entièrement résolus.

Dans le même temps, Loukachenko a laissé entendre que Poutine pourrait annuler l’accord, a rapporté l’agence de presse d’État biélorusse BelTA, ajoutant que la relocalisation de Wagner en Biélorussie « dépendra de la décision que prendront les dirigeants de Wagner et de la Russie ».

Le dirigeant biélorusse avait été en contact téléphonique avec Prigozhin « plus d’une fois », y compris mercredi après-midi pour discuter des « actions futures » de Wagner.

« Il m’a dit une chose : ‘Nous travaillerons au nom de la Russie, pour le bien de la Russie, et nous remplirons notre devoir jusqu’au bout, comme nous l’avons convenu et comme l’ont décidé les autorités compétentes.' »

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a détourné les questions sur le sort de Prigozhin. « Nous ne suivons pas ses mouvements », a déclaré Peskov. « Nous n’avons ni la capacité ni l’envie de le faire. »

La rébellion de Wagner soulève des doutes sur la stabilité de l’arsenal nucléaire russe

Signe de la vulnérabilité potentielle de Prigozhin, les médias pro-Kremlin ont monté une campagne apparemment coordonnée pour le discréditer, y compris la publication d’une vidéo et de photographies de sa maison de luxe, montrant des liasses d’argent, des armes, de faux passeports et des perruques utilisées pour les déguisements.

Loukachenko a déclaré que la Biélorussie avait offert à Wagner l’utilisation de l’une des dizaines d’anciennes bases militaires, mais qu ‘«ils ont une vision différente», sans préciser de quoi il s’agissait. Il a déclaré que les combattants de Wagner se trouvaient actuellement dans leurs bases permanentes, sans indiquer où elles se trouvaient, bien que Wagner soit connu pour avoir des bases dans le sud de la Russie et en Ukraine.

Les questions sur l’emplacement de Prigozhin et la poursuite des négociations sur l’accord font suite à la consternation généralisée de la presse pro-Kremlin à propos de l’accord qui a permis à Prigozhin d’être libéré.

Au cours de leur rébellion de courte durée, Prigozhin et ses combattants ont abattu sept avions russes, et le convoi Wagner s’est approché à moins de 125 milles de Moscou dans le but de renverser le ministre de la Défense Sergei Shoigu et le chef d’état-major russe, le général Valery Gerasimov.

L’Ukraine dit que Poutine prépare une catastrophe nucléaire. Ces personnes vivent à proximité.

Mardi, Prigozhin a réussi à récupérer certains des objets saisis à son domicile et à son bureau par la police des opérations spéciales du ministère russe de l’Intérieur, dont 10 milliards de roubles – environ 110 millions de dollars – en espèces et ses armes personnelles, dont un pistolet Glock qui lui a été remis par Choïgou. , selon Fontanka, un média de Saint-Pétersbourg.

Depuis la rébellion du 24 juin, les propagandistes du Kremlin s’efforcent de dépeindre Poutine comme un dirigeant sage qui a évité une guerre civile en une seule journée. Mais l’accord visant à abandonner les accusations d’insurrection contre son ancien proche allié a troublé les membres de l’élite russe, qui ont été troublés par la violation flagrante de l’état de droit en Russie – même si Poutine a longtemps utilisé le système judiciaire pour punir les ennemis et maintenir les élites en ligne. .

La nouvelle que le chef mercenaire était de retour en Russie et avait récupéré des armes et de l’argent n’a fait qu’aggraver le sentiment d’inquiétude.

Loukachenko a déclaré que les relations de Poutine avec Prigojine remontaient à des décennies et étaient « peut-être même plus que gentilles ».

Wagner, a-t-il ajouté, était «une unité de combat très puissante, et il n’y a guère d’unité dans le monde égale au Wagner PMC. Il a affirmé qu’il ne servirait pas à attaquer l’Ukraine, mais pourrait agir dans la défense de la Biélorussie.

Loukachenko a déclaré le 27 juin que Prigozhin était arrivé en Biélorussie, mais aucune image de sa présence n’y est apparue. Les données de suivi des vols de Flightradar24 ont rapporté que deux avions à réaction associés à Prigozhin sont arrivés en Biélorussie ce matin-là, un du sud de la Russie et un de Saint-Pétersbourg. Un groupe qui suit les mouvements militaires et aériens en Biélorussie, le projet biélorusse Hajun, a rapporté que les deux avions à réaction Prigozhin se sont envolés pour Saint-Pétersbourg plus tard dans la journée.

L’avion de Prigozhin a été suivi en vol de Saint-Pétersbourg à Moscou tôt jeudi, a rapporté l’agence de presse Reuters. Mais il n’y avait aucune confirmation qu’il était à bord.

Offrez cet article Article cadeau