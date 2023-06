Le patron mercenaire de Wagner risque d’être arrêté pour « incitation à la rébellion armée »

Commentez cette histoire Commentaire

RIGA, Lettonie – Le Service fédéral de sécurité russe a annoncé vendredi soir une affaire pénale contre le chef mercenaire de Wagner, Yevgeniy Prigozhin, l’accusant d ‘«incitation à la rébellion armée» après avoir déclaré un conflit ouvert avec les dirigeants militaires russes et appelé les Russes à rejoindre 25 000 combattants de Wagner contre Le ministre de la Défense Sergei Shoigu et d’autres hauts commandants.

Prigozhin, dont la compagnie militaire privée a aidé la Russie à s’emparer de la ville ukrainienne de Bakhmut, le seul gain territorial significatif de Moscou cette année, a accusé vendredi l’armée russe d’avoir mené une frappe sur un camp de Wagner, et a semblé menacer Choïgou, déclarant « Cette racaille va être arrêté ! »

Dans une rare déclaration de fin de soirée, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que le président Vladimir Poutine avait été informé de la situation et que « toutes les mesures nécessaires » étaient prises.

L’annonce de l’affaire pénale par le Service fédéral de sécurité, ou FSB, a signalé que Prigozhin pourrait faire face à une arrestation imminente pour des commentaires dans lesquels il a déclaré qu’il mènerait une « marche de la justice » contre ses ennemis au sein du ministère russe de la Défense. Le chef de Wagner a nié avoir tenté un coup d’État militaire.

Dans une série de messages audio furieux, Prigozhin a accusé Choïgou de s’être rendu à Rostov-sur-le-Don dans le sud de la Russie spécifiquement pour lancer un missile grève contre Wagner, avant de fuir la zone vendredi soir.

Le ministère russe de la Défense a réagi rapidement aux menaces extraordinaires de Prigozhin, niant son affirmation selon laquelle l’armée avait frappé un camp de Wagner, qualifiant cela de « provocation informationnelle ».

« Les forces armées de la Fédération de Russie continuent de mener des missions de combat sur la ligne de contact avec les forces armées ukrainiennes dans la zone de l’opération militaire spéciale », a déclaré le ministère.

Prigozhin a publié une vidéo prétendant montrer la frappe sur le camp où il a dit que plusieurs de ses combattants avaient été tués. Il représentait une fumée montante et des signes de destruction, mais aucune preuve du grand nombre de victimes qu’il a revendiquées.

Livrer du courrier dans une Ukraine ravagée par la guerre : « Il y a encore des gens qui vivent ici »

Après une réunion qu’il a décrite comme un conseil des commandants de guerre de Wagner, Prigozhin a publié un message audio sur Telegram vendredi soir avertissant que « ceux qui ont détruit nos gars aujourd’hui, et des dizaines de milliers de vies de soldats russes, seront punis. Je ne demande à personne de résister.

Toute résistance serait considérée comme une menace et immédiatement détruite, y compris les barrages routiers et les avions, a-t-il déclaré.

Prigozhin, qui a gagné une fortune et le surnom de « chef de Poutine » grâce aux contrats de restauration du gouvernement, a été dans une querelle de plusieurs mois avec Choïgou et d’autres commandants militaires réguliers. Il les a accusés à plusieurs reprises d’avoir privé ses combattants de suffisamment de munitions au cours de la longue campagne pour s’emparer de Bakhmut, et plus tôt vendredi, il a publié une déclaration distincte affirmant que les dirigeants militaires avaient amené Poutine à entrer en guerre en Ukraine en février 2022 en alléguant des menaces inexistantes.

Mais sa déclaration vendredi soir équivalait à un défi extraordinaire et hostile aux autorités militaires russes et suggérait que la querelle était sur le point de se transformer en guerre ouverte.

« Je demande à chacun de rester calme, de ne pas succomber aux provocations, de rester chez soi. Il est conseillé de ne pas sortir le long de l’itinéraire de notre voyage », a-t-il déclaré, apparemment en route pour affronter le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, et le chef d’état-major russe, le général Valery Gerasimov, qu’il avait tous deux amèrement critiqués. dans une vidéo plus tôt vendredi.

Quelques minutes plus tard, Prigozhin a publié des messages audio plus furieux. « Ce n’est pas un coup d’État militaire, c’est une marche de la justice », a-t-il déclaré dans l’un d’eux. « Nos actions n’interfèrent en aucune façon avec les troupes. »

« Choïgou vient de fuir Rostov », a-t-il crié dans un autre message, dans une rage évidente. « À 21 heures, il a couru aussi lâche qu’une femme, pour ne pas expliquer pourquoi il a levé des hélicoptères pour détruire nos gars, pourquoi il a lancé des frappes de missiles ! Cette racaille sera arrêtée !

Prigozhin a fait preuve d’une loyauté féroce envers Poutine, et les forces de Wagner ont été utiles au Kremlin pendant la guerre, comme elles l’ont été pour promouvoir les intérêts de Moscou dans d’autres zones de conflit, notamment la Syrie, la Libye et de nombreux pays africains.

Alors que les forces militaires russes stagnaient ou perdaient du terrain en Ukraine, Wagner a récemment réussi à prendre le contrôle de la ville de Bakhmut après une bataille sanglante qui a duré des mois et coûté la vie à des milliers de Wagner – y compris celles d’anciens condamnés que Prigozhin a personnellement recrutés en prison pour rejoindre le se battre en échange de grâces.

Dans une autre déclaration étonnante vendredi soir, Prigozhin a accusé Choïgou d’avoir caché les corps de 2 000 soldats russes morts dans le but de masquer le véritable nombre de victimes russes en Ukraine.

L’interdiction russe du fonds pour la faune signale l’isolement même sur la protection des animaux

Malgré sa loyauté, Prigozhin semble dernièrement être tombé en disgrâce auprès de Poutine, qui s’est récemment rangé du côté de l’exigence de Choïgou que Wagner et d’autres formations de combat « volontaires » signent des contrats militaires les plaçant fermement sous le contrôle du ministère de la Défense. Prigozhin, résistant à la demande, a proposé son propre contrat.

Le fondateur de Wagner a semblé franchir une nouvelle ligne rouge dans ses commentaires vidéo plus tôt vendredi, lorsqu’il a abattu les principaux prétextes centraux de Poutine pour envahir l’Ukraine, déclarant que la Russie ne faisait face à aucune menace extraordinaire de la part de l’Ukraine. Il a dit que les responsables militaires russes avaient trompé Poutine pour qu’il entre en guerre.

La guerre, a-t-il affirmé, a été conçue par des responsables et des oligarques russes qui avaient pillé deux régions séparatistes du Donbass pendant des années, mais sont devenus avides et voulaient piller toute l’Ukraine.

« La guerre n’était pas nécessaire pour ramener nos citoyens russes dans notre sein et non pour démilitariser et dénazifier l’Ukraine », a déclaré Prigozhin.

Prigozhin, avec une grande notoriété à l’échelle mondiale et nationale, a acquis une réputation dans les cercles nationalistes russes pour avoir dit des vérités dures sur la guerre que l’armée préférerait cacher.

Mais son affirmation de vendredi selon laquelle Poutine avait été trompé allait bien au-delà de ses fréquentes diatribes contre les hauts responsables militaires et les oligarques russes, car elle sapait l’argument clé de Poutine aux Russes – et aux dirigeants du Sud global – selon lequel la Russie n’avait « pas d’autre choix » que de lancer un invasion préventive parce que l’Ukraine commettait un « génocide » contre des Russes de souche dans l’est de l’Ukraine et planifiait une attaque massive avec le soutien de l’OTAN contre les zones sous contrôle russe de la région ukrainienne du Donbass.

Offrez cet article Article cadeau