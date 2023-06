Le patron mercenaire de la Russie est maintenant dans une position risquée avec Poutine

Alors que Wagner a eu son utilité en Ukraine (et a sans doute pu se vanter de certains gains là où l’armée régulière russe n’en a pas eu), le ministère russe de la Défense a tenu à limiter l’influence du groupe, et en particulier celle de Prigozhin.

Prigozhin a fait très attention à ne pas adresser de critiques publiques au Kremlin et à Poutine, et est l’un des associés et partisans de longue date du président.

Il est bien connu qu’il n’y a pas d’amour perdu entre le patron franc du groupe Wagner Yevgeny Prigozhin et le ministère russe de la Défense ; Prigozhin a ouvertement et à plusieurs reprises critiqué les plus hauts responsables du ministère, y compris le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, dans des diatribes chargées de jurons critiquant la stratégie militaire de la Russie en Ukraine.

Des tensions sont apparues cette semaine entre le Kremlin et le chef de la société militaire privée russe, le groupe Wagner, alors que le président Vladimir Poutine semblait prendre parti dans un différend de longue date et très public entre les mercenaires russes et le ministère de la Défense.

Le président russe Vladimir Poutine (C) s’entretient avec le ministre de la Défense Sergei Shoigu (R) et le chef du général Valery Gerasimov (L) après une réunion du conseil du ministère russe de la Défense le 21 décembre 2022.

Prigozhin est devenu une figure de plus en plus en vue, entrant dans l’indépendance Indice du Centre Levada sur la confiance du peuple russe dans les personnalités publiques pour la première fois en mai — lui donnant une cote de 4 %. Cela le place au même niveau de confiance que l’ancien président Dmitri Medvedev et le chef du Parti communiste Gennady Zyuganov.

Andrei Kolesnikov, chercheur principal au Carnegie Russia Eurasia Center, a noté mercredi qu’il pourrait se trouver de plus en plus vulnérable à mesure qu’il devient plus en vue et qu’il est considéré comme un défi possible pour Poutine.

« Prigozhin joue à la politique indépendante, faisant monter les enchères et testant la susceptibilité du système au fur et à mesure. Mais techniquement et physiquement, cela n’est possible que tant que cet enfant terrible au crâne rasé est utile à Poutine », a déclaré Kolesnikov dans commentaires publié dans Carnegie Politika.

Cependant, a-t-il noté, que « dans le système politique actuel … Prigozhin ne peut être contre l’élite – et populaire par conséquent – que tant qu’il est pour Poutine. Il faudrait le moindre signe de Poutine pour que le patron de Wagner disparaissent de l’espace de l’information (et même d’autres espaces) », a-t-il déclaré.

Alors que Prigozhin représente « un leader émergent qui parle au peuple sans intermédiaires, comme il sied à un populiste et un vrai leader », a déclaré Kolesnikov, « le seul problème est que la Russie a déjà un tel leader : le président Vladimir Poutine ».