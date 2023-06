Le patron mercenaire a mis en garde contre une révolution en Russie et vient peut-être d’en commencer une

Commentez cette histoire Commentaire

RIGA, Lettonie – Avant que le patron des mercenaires de Wagner, Yevgeniy Prigozhin, n’envoie son armée privée marcher sur Moscou ce week-end, il a dit aux Russes que pour que le pays ait une chance de gagner sa guerre en Ukraine, il devait devenir un État « à la Corée du Nord » avec la peine de mort en vigueur. Pourtant, quoi que Prigozhin essayait d’accomplir avec la rébellion de courte durée, il n’avait probablement pas l’intention de s’exiler en Biélorussie, une dictature encore plus isolée que la Russie, souvent appelée la Corée du Nord de l’Europe, où il est maintenant censé aller suivre un accord pour éviter l’arrestation et les poursuites.

À la fin de sa malheureuse « marche de la justice » dimanche, Prigozhin, le chef de 62 ans connu comme le « chef de Poutine » pour les contrats de restauration d’État qui l’ont rendu riche, était vivant, souriant alors qu’il quittait le sud ville de Rostov-sur-le-Don, et non en prison – un bien meilleur sort que de nombreux observateurs russes lui avaient prédit. Littéralement, il avait vécu pour se battre un autre jour.

À partir de vendredi soir, au cours de l’une des 24 heures les plus remarquables de l’histoire russe moderne, Prigozhin a effectivement déclaré la guerre au ministère russe de la Défense, s’est emparé d’un quartier général militaire stratégique près de la frontière avec l’Ukraine, a envoyé un convoi de combattants rouler vers Moscou et a été étiqueté un traître du président Vladimir Poutine – dont la propre aura autoritaire semblait considérablement diminuée après les bouffonneries de Prigozhin.

Et pour la première fois, Prigozhin, qui avait auparavant juré une loyauté indéfectible au dirigeant russe, lui a ouvertement désobéi. Après avoir longtemps épargné Poutine de ses critiques par ailleurs cinglantes sur la façon dont la Russie avait géré la guerre en Ukraine, Prigozhin a déclaré que le président avait personnellement commis une erreur en le qualifiant de traîtres, lui et ses combattants Wagner, et en laissant le Service fédéral de sécurité, ou FSB, ouvrir une enquête criminelle. cas.

« En ce qui concerne la trahison de la patrie, le président se trompe profondément », a déclaré Prigozhin dans un message audio annonçant le retrait.

« Nous sommes des patriotes de notre patrie, nous nous sommes battus et continuons de nous battre, tous des combattants de Wagner, et personne n’envisage d’aller avouer à la demande du président, du FSB ou de qui que ce soit d’autre, car nous ne voulons pas que le pays continuer à vivre dans la corruption, la tromperie et la bureaucratie », a-t-il ajouté.

À certains niveaux, le pari le plus effronté de Prigozhin a clairement échoué – sa rébellion s’est terminée sans l’éviction de ses ennemis jurés, le ministre de la Défense Sergei Shoigu et le commandant général de la guerre en Ukraine, le chef d’état-major général Valery Gerasimov. Pendant des mois, Prigozhin avait les a réprimandés comme incompétents, corrompus et déconnectés.

Pendant tout ce temps, Poutine a laissé la querelle entre les deux fiefs s’envenimer sans trop d’intervention, ce que les analystes ont correctement prédit comme étant une bombe à retardement.

Andrei Soldatov, expert des services de sécurité russes et chercheur principal au Center for European Policy Analysis, a déclaré que Poutine s’était clairement rangé du côté de Gerasimov et Shoigu contre Prigozhin.

« Je pense qu’ils sont vraiment heureux d’avoir forcé Poutine à intervenir personnellement dans cette situation – il n’est plus un arbitre, il est de leur côté, et ils peuvent garder le silence et montrer qu’ils sont les professionnels ici, faisant la guerre et tenant bon contre la contre-offensive », a déclaré Soldatov.

Intentionnellement ou non, Prigozhin a montré que la Russie n’est pas seulement en guerre contre l’Ukraine, mais qu’elle est également en guerre contre elle-même à de nombreux niveaux. Des milliers de personnes ont quitté le pays parce qu’elles n’étaient pas d’accord avec l’invasion ou ont fui de peur d’être enrôlées pour combattre. D’autres sont en prison ou vivent en exil parce qu’ils ont exprimé leur opposition à la guerre ou à Poutine. Et d’autres encore, comme Prigozhin, ont soutenu la guerre mais pas les commandants militaires qui semblaient souvent bâcler les choses – une frustration qui a brièvement soulevé la perspective d’une guerre civile en Russie.

Pourtant, Prigozhin aurait peut-être remporté certaines de ses autres batailles. À tout le moins, il n’a pas complètement perdu son armée privée de mercenaires, le Kremlin affirmant que les troupes qui ont pris part à la rébellion seraient graciées. Et malgré ses grossièretés, sa brutalité et ses antécédents criminels – il a passé la majeure partie des années 1980 en prison pour vol et autres crimes – Prigozhin a conquis le cœur des Russes.

« Ils ont essayé de dissoudre Wagner », a déclaré Prigojine avant d’annoncer qu’il tournait autour de ses combattants, qui se trouvaient alors à un peu plus de 100 miles de Moscou, pour « éviter les effusions de sang ». Ce commentaire suggérait que sa principale motivation pour la rébellion était de lutter contre la demande de Choïgou, soutenue par Poutine, que toutes les formations militaires privées (qui sont techniquement illégales en Russie) signent des contrats avec le ministère de la Défense avant le 1er juillet.

Cela aurait donné à Shoigu le contrôle total de Wagner, et Prigozhin a dit qu’il ne signerait pas.

Sous la direction de Prigozhin, Wagner a joué un rôle central dans le siège de Bakhmut qui a duré des mois et, fin mai, il a revendiqué la prise de la ville de l’est de l’Ukraine, qui était le seul gain territorial significatif de Moscou sur le champ de bataille cette année. Pour gagner, il a utilisé des milliers de condamnés qu’il avait recrutés dans les prisons russes comme chair à canon.

Après avoir revendiqué le contrôle de Bakhmut, il a rapidement retiré ses forces et confié la défense de la ville à des unités militaires régulières. En conséquence, les actions du week-end, au cours desquelles des combattants Wagner lourdement armés se sont emparés d’installations militaires, y compris un aérodrome, à Rostov-sur-le-Don, n’ont pas éloigné les troupes de leurs fonctions sur la ligne de front.

Mais après le retrait de Bakhmut, le rôle de Wagner en Ukraine – et le degré de son utilité pour le Kremlin – est devenu flou. Les médias russes ont rapporté qu’il était question de transformer Wagner en une force de police militaire dans les régions ukrainiennes occupées pour terroriser les déserteurs et les résidents, ce qui n’est guère un travail honorable pour ce que Prigozhin avait présenté comme la force d’assaut la plus efficace et la plus déterminée de la guerre.

« Il a fait monter les enchères très haut, se faisant passer pour le sauveur de la Russie, mais une fois la contre-offensive ukrainienne commencée, l’armée s’est débrouillée sans lui et Wagner a été complètement mis à l’écart », a déclaré Soldatov. « Simultanément, le ministère de la Défense a déclaré qu’il était temps de signer le contrat, et il a senti qu’il était coincé sur cet échiquier. »

« Bakhmut est terminé, mais quelle est la prochaine », a ajouté Soldatov. « Prigozhin devait rester dans les gros titres, mais on ne savait pas comment. »

Afin de renforcer son image publique, Prigozhin s’est lancé dans ce qui semblait être une tournée de campagne, prononçant des discours et tenant des conférences de presse à travers la Russie, au cours desquelles il a amplifié sa critique des chefs militaires.

Les analystes ont déclaré que Poutine n’avait d’autre choix que de le tolérer, étant donné les professions de loyauté et de soutien de Prigozhin pour la guerre. Le museler aurait risqué de donner du crédit aux détracteurs libéraux de Poutine, y compris le chef de l’opposition politique emprisonné Alexei Navalny, qui a longtemps déclaré que Poutine ne tolérerait pas la dissidence véridique.

Pendant près de neuf ans, Prigozhin a nié tout lien avec Wagner et a poursuivi des journalistes pour des enquêtes qui ont prouvé le lien. Mais il est entré dans la lumière du public l’année dernière alors que ses combattants en Ukraine ont commencé à marquer des points dans les premiers mois de la guerre tandis que l’armée régulière a subi des défaites en raison d’erreurs de calcul stratégiques.

Le Kremlin, qui a également maintenu une mascarade pendant des années en affirmant que Wagner était complètement indépendant de l’État russe, s’est appuyé sur les mercenaires dans les batailles les plus lourdes de la guerre, Poutine remerciant finalement publiquement le groupe pour ses réalisations.

Mais à un moment donné l’automne dernier, alors que l’armée régulière connaissait des déroutes embarrassantes à Kherson et à Kharkiv à la suite d’offensives surprises ukrainiennes, Prigozhin a déclenché une campagne de diffamation contre les hauts gradés.

Ses diatribes constantes critiquant les riches et les puissants du pays pour leur engagement soi-disant terne dans la guerre et dénonçant les failles majeures de la stratégie de guerre ont provoqué la colère de nombreux membres du Kremlin, et son influence a commencé à décliner. Dans le même temps, les bouffonneries de Prigozhin ont renforcé sa visibilité parmi les Russes réguliers et lui ont valu un certain respect parmi les soldats de base qui le considéraient comme un diseur de vérité improbable.

À un moment donné, Prigozhin a averti que la guerre contre l’Ukraine s’était retournée contre lui et risquait de déclencher une révolution en Russie.

Samedi, Wagner a capturé des installations militaires clés à Rostov-on-Don, étonnamment sans aucune résistance de la part des forces de l’ordre ou de l’armée. Encore plus étonnante a été la réaction du public face aux combattants masqués et lourdement armés qui sont venus défier l’armée et Poutine : une certaine anxiété mais aucun signe de panique, et dans certains cas, il y a eu des acclamations et des applaudissements.

« Je ne comprends pas tout à fait ce qui se passe, peut-être que ce n’est qu’un stratagème, mais le ministère de la Défense essaie de présenter Prigozhin comme quelqu’un qui est contre le peuple russe ordinaire, et je sais que ce n’est pas le cas », a déclaré Yekaterina, une résidente de Rostov dont le mari a été enrôlée pour combattre en Ukraine, a déclaré au Washington Post à condition que son nom de famille ne soit pas divulgué afin qu’elle puisse parler librement.

« Bien sûr, Prigozhin ne leur convient pas, il dit la vérité sur la structure pourrie de l’armée et ils devraient se débarrasser de lui, mais j’ai entendu dire que Wagner se battait bien », a ajouté Yekaterina.

Certains habitants de Rostov interrogés par The Post ont déclaré qu’ils ne se souciaient pas de la présence de Wagner dans la ville et qu’ils se sont habitués à des choses étranges qui se produisent au milieu d’une « opération militaire spéciale » chaotique déclarée par le Kremlin. Certains ont dit qu’ils avaient complètement cessé de regarder les informations.

Dans un clip vidéo diffusé sur les réseaux sociaux, un homme âgé a commencé à crier sur Wagner pour avoir perturbé l’ordre public alors que d’autres passants tentaient de le calmer. Un résident de 60 ans de la région voisine de Krasnodar, qui a longtemps abrité la vaste base d’entraînement de Wagner et une chapelle privée, a déclaré qu’il pensait que le groupe se battait « pour la justice ».

« Les gars de Wagner ne touchent pas les gens pacifiques », a déclaré l’homme. « Prigozhin est venu sur eux parce que les soldats russes ne reçoivent pas assez de choses, parce que les conditions sont mauvaises et que tout le monde est envoyé à l’abattoir, et Prigozhin va mettre les choses au clair. »

La suite pour le traiteur devenu chef de guerre est incertaine. Prigozhin reste sous la sanction du département du Trésor pour son rôle de propriétaire de fermes de trolls sur Internet, qui se sont mêlées aux élections américaines. Wagner a toujours des opérations à l’étranger, en particulier en Afrique, où il est souvent payé pour imposer la sécurité aux dirigeants autoritaires. Prigozhin n’a pas encore été vu en Biélorussie, où il est censé se rendre après l’accord négocié samedi par l’homme fort du pays, le président Alexandre Loukachenko, pour lui éviter d’être arrêté et poursuivi.

Mais en Russie, il a clairement gagné quelques éloges. Peu de temps après l’annonce de son étrange accord avec Poutine, Prigozhin a été renvoyé par une célébrité alors qu’il quittait Rostov-on-Don dans un SUV noir. Un groupe de passants l’a applaudi et l’a applaudi, un homme courant vers la voiture pour serrer la main du seigneur de guerre.

Lorsque la police locale s’est présentée dans le centre-ville après le départ de Wagner, un groupe de personnes a bloqué plusieurs voitures en huant et en criant : « Honte ! »

« La foule a commencé à s’agiter – ceux qui n’ont pas eu le temps de prendre une photo ou de dire quelque chose se sont dirigés vers les combattants », selon un rapport sur le terrain dans le journal en ligne local de Rostov-on-Don. 161.Ru. « Les gens ont commencé à applaudir. L’anxiété et la peur du matin se transforment en une fête avec des masses de gens éméchés attendant des feux d’artifice », ajoute le rapport. « Merci, Wagner ! Un homme a crié.

