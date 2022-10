Le patron limogé de Chelsea tient à un travail en Angleterre – médias

Thomas Tuchel serait intéressé par le management international

Thomas Tuchel a peut-être été écarté par Chelsea mais le patron allemand‘Les ambitions de s restent inébranlables au milieu des informations selon lesquelles il aurait indiqué son intérêt à prendre le poste de l’équipe nationale d’Angleterre s’il devenait disponible après la Coupe du monde, selon The Telegraph.

L’ancien entraîneur-chef du Borussia Dortmund et du Paris Saint-Germain, Tuchel, a été parmi les premières victimes managériales de Premier League cette saison après avoir reçu ses papiers de marche à peine 33 jours après le début de la nouvelle saison lorsque Chelsea‘Le nouveau propriétaire de Todd Boehly, basé aux États-Unis, a choisi d’apporter des changements en gros après le rachat de Roman Abramovich.

Les problèmes de visa post-Brexit avaient conduit à des informations selon lesquelles Tuchel serait tenu de quitter l’Angleterre dans les 90 jours suivant son limogeage, l’homme de 49 ans aurait pris des dispositions pour retirer ses enfants de l’école à Surrey et retourner en Allemagne.

Mais de tels plans pourraient être amenés à changer, du moins en fonction de l’Angleterre‘s performances au mois prochain‘s Coupe du monde au Qatar.

Selon The Telegraph, Tuchel a signalé son intérêt à succéder à Gareth Southgate dans le football anglais‘Le poste le plus élevé de Southgate devrait quitter son rôle dans les semaines à venir, l’Angleterre étant actuellement embourbée dans une forme inhabituellement médiocre à la veille du tournoi du Qatar.

Il a également été signalé que Tuchel demanderait un visa d’approbation du Conseil d’administration, ce qui lui permettrait de reprendre sa carrière professionnelle dans le Royaume-Uni post-Brexit.

Southgate, quant à lui, a semblé faire référence à des suggestions selon lesquelles il pourrait être contraint de quitter son poste dans l’équipe nationale si l’Angleterre flattait de tromper le mois prochain au Moyen-Orient.

“Au moment où on se parle, je suis sous contrat pour cette fois en 2024 mais je suis aussi bien conscient qu’en football il faut avoir des résultats“, a-t-il déclaré récemment.

“Donc, le plan est là et le désir de continuité est là aussi, mais je ne tiens pas non plus pour acquis que vous ne sous-performez pas et que vous vous attendez à rester dans ce bureau.”

Peu importe où il finit, intérêt pour Tuchel‘Les services de s restent élevés au milieu d’autres rapports selon lesquels il a déjà refusé les approches de deux clubs anglais ainsi que d’un en Liga.

L’identité des clubs intéressés reste un mystère mais les deux postes vacants dans l’élite anglaise à l’époque du limogeage de Tuchel sont chez Wolves, qui a limogé l’entraîneur portugais Bruno Lage la semaine dernière, ainsi qu’à Brighton, dont l’ancien patron Graham Potter a remplacé Tuchel dans le manège managérial de l’ouest de Londres.