Le patron ‘hacks’ sur la relation entre Deborah et Ava, Blackmail Twist

ALERTE SPOIL: Cette interview contient des spoilers de « Bulletproof », la finale de la saison 3 de « Hacks », désormais diffusée sur Max.

« Hacks » a passé sa troisième saison à réunir à nouveau ses deux personnages principaux et à les intégrer plus profondément dans la carrière et la vie de chacun. Et dans la finale de la saison, cela les a liés dans un avenir prévisible – tout en garantissant que leurs prochaines étapes ensemble seront colorées par le chantage, la trahison et tous les autres éléments de la comédie interpersonnelle.

La saison précédente s’était terminée avec le licenciement de Deborah (Jean Smart) d’Ava (Hannah Einbinder) afin qu’Hannah puisse développer sa voix de manière indépendante ; c’était une situation qui ne pouvait pas durer longtemps. Ramenée dans le giron, Ava embrasse une nouvelle mission improbable pour son patron légendaire de la comédie : lui obtenir le poste convoité d’animer un talk-show de fin de soirée. Ayant aidé à obtenir ce poste pour Deborah, Ava suppose simplement qu’elle sera nommée rédactrice en chef. Ce n’est pas le cas : Deborah craint que le fait de son propre casting ne représente suffisamment de risques pour la chaîne et prévoit de garder le scénariste en chef de la série précédente, un homme avec plus d’expérience.

Ce qui suit est un combat acharné – l’épisode « Sopranos » « Whitecaps » transféré dans le monde de la comédie et dans cette relation mentor-mentoré très particulière. La co-créatrice de la série, Lucia Aniello, déclare : « Je ne sais pas si j’ai déjà vu une scène dans cette série aussi forte que le combat entre Deborah et Ava dans la finale. La performance d’Hannah dans cette scène est folle.

Mais Ava n’a pas encore fini. Elle continue de faire chanter Deborah, promettant de dénoncer le fait qu’elle ait couché avec le responsable du réseau avant d’obtenir son nouvel emploi. Et Deborah, ainsi obligée de travailler avec un collègue dont elle sait désormais qu’il menacerait volontiers de l’humilier pour obtenir ce qu’elle veut, termine la saison avec tout ce qu’elle voulait : sauf la stabilité avec Ava.

Aniello, avec ses collègues co-créateurs Paul W. Downs et Jen Statsky, s’est entretenu avec Variété en mars pour un reportage magazine sur l’ensemble de la saison. Au cours de notre conversation, ils ont abordé la finale du 30 mai et d’autres événements tout au long de la saison, l’évolution de la dynamique Deborah-Ava et pourquoi – ne serait-ce que de manière subliminale – Deborah trouve le tour de talon d’Ava «excitant».

J’ai été frappé par la manière dont les disputes autour du rôle d’Ava dans la vie de Deborah ressemblaient à la façon dont ces personnages expriment un amour compliqué l’un pour l’autre.

Paul W. Downs : Nous parlons toujours de leur relation comme étant un pas en avant, deux pas en arrière. À mesure qu’ils évoluent, ils vont récidiver. Les gens peuvent apporter des changements progressifs, mais ils ne changent pas complètement qui ils sont. Tous deux pensent qu’ils font bien envers l’autre personne. Deborah pense : « Nous devons faire fonctionner cette émission, alors asseyons-nous et découvrons-le. » Ava dit: « Ça fonctionnera mieux parce que je le fais. » Ils sont tous les deux un peu égoïstes. Ils ont tous deux appris les mouvements de l’autre.

Mais en fin de compte, c’est leur langage d’amour. Ils sont obligés d’être ensemble – leurs destins sont liés. Parce qu’ils recherchent la même chose, c’est-à-dire la dignité.

Lucie Aniello : Surtout l’idée qu’Ava a étudié Deborah au fil des saisons et comprend comment Deborah fonctionne et comment elle ne demande pas de respect – elle en prend. Et dans cette scène de combat, c’est presque comme si Deborah lui disait inconsciemment, de manière subliminale : « Si tu veux ça, tu dois aller le chercher.

Cela rappelle la finale de la saison 2 de « Succession », lorsque Kendall fait exploser son père à la télévision en direct et que son père regarde avec un sourire. C’est comme s’il avait un nouveau respect pour son fils – et c’était la même chose pour Deborah.

Inconvénients : Nous prendrons certainement « Succession ». Mais nous avons essayé d’intégrer cela. Ce sont des images miroir l’une de l’autre. Ils trouvèrent l’autre moitié de la pièce l’un dans l’autre. Même si c’est exaspérant et vraiment effrayant, car qu’est-ce que cela va faire aux fondements de la relation ? — Deborah en est illuminée.

Jen Statsky : Elle ne savait pas qu’Ava l’avait en elle jusqu’à ce moment précis. C’est un choc, et faute d’un meilleur terme, c’est une excitation pour Deborah.

Aniello : J’allais dire : c’est excitant !

Statski : C’est excitant qu’elle ait un adversaire digne de ce nom. Je ne pense pas que Deborah ait jamais l’impression d’avoir un adversaire digne de ce nom.

Y a-t-il déjà eu un monde dans lequel Deborah n’aurait pas la chaise de nuit ?

Inconvénients : Elle allait toujours l’obtenir.

Aniello : Le plus important était de savoir comment le justifier. Si cela se produisait demain, nous serions surpris si une femme de 70 ans devenait soudainement une hôte de fin de soirée. Mais nous avions l’impression d’avoir placé Deborah au sommet de sa carrière. Et s’il devait y avoir un moment, c’est bien celui-là. Telle est la situation : comment pouvons-nous nous assurer que cela semble réel ? Elle comprendrait, mais comment pouvons-nous nous assurer que cela ressemble à quelque chose qui pourrait réellement se produire dans le domaine de l’existence de notre société ?

Inconvénients : S’il y avait une Deborah Vance dans le monde, je la verrais bien comprendre. Parce que c’est quelque chose de nouveau, surtout à cette époque de « Oh, nous nous sommes trompés ». Maintenant, les dirigeants diraient : « Faisons ça, parce que c’est bruyant. » Je pense que quand Ellen DeGeneres [sitcom] a été annulé, personne ne s’est dit : « Oh, une femme ouvertement gay va être animatrice d’un talk-show de jour et gagner tous ces Emmys. » Pas dans ce monde ! Et pourtant, elle a réussi à y parvenir. Je pense donc que c’est plus proche de la réalité qu’improbable.

Aniello : Mais il était important pour nous d’avoir un formidable fleuret en la personne de Jack Danby. Parce que c’est lui qui l’obtiendrait, n’est-ce pas ? Le beau mec qui mesure six pieds cinq pouces. Nous devons le faire tomber, nous devons nous adresser aux affiliés. Nous devons aller à « Talk Stoop », faire tout – parce qu’elle est sans vergogne. Donc, si elle est sans vergogne et qu’elle est prête à se vendre, regardons-la faire cela.

Statski : Nous aimons toujours cela – même si Deborah est un personnage plus grand que nature – nous voulons que la série se sente toujours ancrée. Nous voulions donc nous assurer que cela semblait être une manière concrète et réelle de se produire dans notre industrie du divertissement. Nous voulions nous assurer que cela semble mérité et réel, car nous ne voulons jamais que la série ressemble à un fantasme.

JAKE GILES NETTER

C’est drôle que nous nous soyons retrouvés ici, étant donné que la finale de la deuxième saison, lorsque Deborah a renvoyé Ava, a semblé à de nombreux téléspectateurs comme une fin potentielle de la série. Les réunir était un défi évident.

Inconvénients : Nous avons parlé de la série pendant de nombreuses années avant de la présenter, et nous avions le calcul de ce à quoi nous voulions que la série ressemble. Cela dit, nous ne savons pas toujours exactement comment les réunir. C’était quelque chose que nous devions nous mettre au défi de comprendre – nous nous étions mis dans une impasse et devions comprendre exactement la manière dont nous faisions les détails. Mais pour nous, cela n’allait jamais être une finale de série.

Aniello : Nous ne voulions pas les remettre ensemble, puis oublier ça et c’est fini. Deborah dit: « J’ai besoin que tu reviennes » et Ava dit: « OK, eh bien, j’ai besoin de savoir que cela entraînera quelque chose pour notre relation. » Mais à la fin, Ava dit : « J’ai abandonné tout ça… »

La façon dont ils se sont remis ensemble se reflète désormais dans la finale. Pour nous, c’était comme s’assurer que leur séparation n’était pas seulement un MacGuffin. Je voulais m’assurer que [splitting up] signifiait quelque chose pour la relation qui s’est développée au fil de la saison.

Abordant d’autres événements en fin de saison, j’ai été intéressé par le fait que l’avant-dernier épisode se déroulait sur un campus universitaire et impliquait des conversations sur « l’annulation de la culture ». Je me demandais si cette perspective particulière sur la comédie entrerait un jour dans la série.

Inconvénients : C’était un défi de taille et il a été mûrement réfléchi. Nous avons l’idée de l’épisode depuis la saison 1.

Aniello : C’était dans le pitch original.

Inconvénients : Parce que nous ne voulons pas trop prendre parti, et parce qu’il s’agit d’une conversation très nuancée et compliquée, nous avons voulu attendre le bon moment. La quête qu’elle mène cette saison nous a donné l’occasion idéale de raconter cette histoire. C’est quelque chose que nous pensions devoir aborder : lorsque le contexte change avec le temps, la comédie change. C’est vraiment déclencheur pour les gens, parce que ce n’est pas que vous vieillissez parce que vous êtes drôle, mais parfois votre matériel vieillit et n’est plus pertinent ou approprié. Faire face à cela est un marqueur de l’évolution de Deborah.

Un élément intéressant de la saison a été l’introduction de la sœur de Deborah, Kathy, jouée par J. Smith-Cameron. J’avais en quelque sorte supposé qu’elle serait comme Maris Crane dans « Frasier » et qu’elle ne serait jamais vue.

Inconvénients : C’était tellement amusant d’ouvrir la porte et de la voir.

Statski : Nous essayons toujours de nous assurer que nous poussons tous nos personnages à évoluer. Pour que Deborah continue de grandir et d’évoluer, elle a dû affronter cette réalité. Si vous êtes un artiste, en particulier un comédien, vous devez d’abord être honnête envers vous-même. Et une chose qu’Ava a poussé Deborah à faire pendant trois saisons est d’être une version plus honnête d’elle-même. Et pour ce faire, elle devrait éventuellement confronter Kathy et cette relation. C’est évidemment quelque chose qui l’accompagne depuis 50 ans. Nous allions toujours l’avoir.

Inconvénients : Le comment et le quand étaient un acte de haute voltige. Il y a une mystique en elle – c’est est le truc de Maris. Quand est-ce qu’on le fait ? Il se passe tellement de choses cette saison. Mais la narration nous a dicté de faire cela, avec DJ et sa grossesse. Le regain d’intérêt et la perte de sa sœur allaient être l’une des choses qui l’ont conduite à ce qu’elle fait dans la finale.

Statski : Ayant enfin cette conversation avec Kathy, il nous a fallu trois saisons pour mériter ces moments. Deborah avait besoin de le gagner avec son évolution, et en tant que série, nous devions le gagner avec notre public.

Inconvénients : Il fallait que l’acteur soit disponible aussi.

Statski : Nous avions besoin d’une autre émission HBO à succès pour terminer.

Cette interview a été éditée et condensée.