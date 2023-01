Le patron exige que le personnel féminin leur dise de prendre des bains et d’utiliser un «déodorant féminin»

L’e-mail d’un BOSS visant le personnel hygiène du personnel féminin s’indigne en ligne.

Le message disait aux travailleurs de prendre des bains et “d’utiliser un déodorant féminin, surtout à ces moments du mois”.

L’e-mail énumérait des conseils d’hygiène personnelle pour les employées Crédit : Reddit

L’e-mail a été qualifié de “sexiste” après avoir été partagé sur Reddit.

Selon un travailleur, l’e-mail n’a été envoyé qu’aux femmes et leur a expliqué comment avoir l’air frais et sentir bon.

La première partie encourageait les employées à sécher les vêtements rapidement après le lavage – faisant référence à «l’odeur aigre» si elles étaient laissées toute la nuit.

Il a ensuite continué avec une liste condescendante de règles rappelant aux employés l’importance de « garder les cheveux lavés et brossés » ainsi que la nécessité de se brosser les dents.

Elle a été suivie d’une troisième règle disant au personnel féminin de “maintenir des habitudes de bain régulières pour éviter les odeurs corporelles”.

Il disait: «Utilisez un déodorant féminin selon vos besoins – en particulier pendant ces périodes du mois. Quand vous pouvez vous-même, d’autres ont pu vous petit pendant 2-3 jours. Ouah.”

Le patron a terminé l’écriture de l’e-mail : “N’oubliez pas que vous êtes un panneau d’affichage ambulant pour l’entreprise. Qu’est-ce que vous annoncez ? »

Le message a naturellement attiré beaucoup d’attention sur le subreddit anti-travail alors que les utilisateurs se demandaient s’il était juste ou justifié d’appeler les employés sur leur hygiène.

“C’est une façon lâche de traiter une question sensible”, a écrit l’un alors qu’un autre ajoutait: “Ouais, c’est carrément déshumanisant.”

Un troisième utilisateur a ajouté : « C’est aussi tout simplement incorrect. Je sens que je peux compter peut-être 1 à 3 personnes dans ma vie où je pourrais les “sentir” comme ça. Cela me rend conscient de moi cependant.

D’autres ont également qualifié le patron de “sexiste” – suggérant qu’il était inapproprié et impoli de leur part de commenter des questions aussi personnelles.

L’un d’eux a fulminé: «Un patron donnant des conférences au personnel sur les règles, c’est tellement bizarre. Je démissionnerais de cet enfer sexiste si j’y travaillais.

Tandis qu’un autre écrit : “Aussi stupide qu’une idée, c’est pour des raisons de santé, demander spécifiquement aux femmes concernant leurs règles est sexiste, ignorant, inapproprié, grincheux et tout simplement impoli.

“Nous sommes tous des humains, et pour la plupart, nous essayons de ne pas puer, mais parfois nous le pourrions accidentellement. Ce n’est pas la fin du monde.

“Demander à quelqu’un de se doucher s’il sent vraiment mauvais est une chose, mais avec toutes ces spécificités, il s’agit plutôt d’une demande pour que les employés se conforment aux attentes sexistes stupides de leurs patrons. Ugh, tellement horrible.

Cependant, malgré la réaction négative générale, certains pensaient que le message était justifié – mais diffusé de la mauvaise manière.

Un utilisateur a théorisé : « Si cela a été envoyé en masse, c’est parce qu’il y a des plaintes contre un individu. Et au lieu de parler à une seule personne, ils n’avaient pas besoin d’une déclaration générale pour tout le monde. »

Un autre utilisateur, qui prétendait être lui-même un patron, a répondu: «Ce serait ma supposition. J’ai dû avoir une conversation sur l’hygiène avec une employée dans ma vie professionnelle.

“C’était inconfortable et gênant, mais je l’ai fait aussi poliment et respectueusement que possible. Mais jamais je ne ciblerais toutes les femmes du personnel à cause de la mauvaise hygiène d’une personne. »