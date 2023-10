Le patron espagnol Luis de la Fuente bat les critiques avec sa place pour l’Euro 2024

Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a trouvé le moyen de transformer les sceptiques en supporters.

Près d’un an après sa nomination au milieu d’une vague de scepticisme, De la Fuente bénéficie désormais d’un large soutien à la tête de La Roja, après avoir fait de l’Espagne un nouveau prétendant et assuré confortablement à l’équipe une place au Championnat d’Europe 2024.

L’Espagne s’est qualifiée dimanche pour le tournoi de l’année prochaine en Allemagne avec une victoire 1-0 contre la Norvège – le sixième triomphe consécutif de l’équipe depuis sa défaite contre l’Écosse en mars avait laissé De la Fuente sous pression à peine deux matchs après son passage.

« Nous apprenons toujours », a déclaré De la Fuente. « À ce moment-là, l’analyse était différente de ce qu’elle est aujourd’hui. Nous venons d’atteindre un objectif important et nous devons continuer à travailler et à apprendre. Nous reconnaissons ce qui a été bien fait, mais nous savons qu’il reste encore des choses à améliorer.

De la Fuente, 62 ans, a remplacé Luis Enrique après la défaite de l’équipe face au Maroc en huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar. Il était alors relativement inconnu en Espagne après avoir passé des années à entraîner les équipes de jeunes du pays.

Son premier match à la tête de l’équipe était une victoire à domicile lors d’un match de qualification contre la Norvège au cours duquel l’Espagne a connu des difficultés dès le début, et la défaite qui a suivi contre l’Écosse a mis De la Fuente sur la sellette dès le début. Beaucoup ne pensaient pas qu’il avait l’expérience nécessaire pour diriger l’équipe nationale à l’époque.

Mais après un démarrage lent, De la Fuente a également aidé l’Espagne à remporter la Ligue des Nations avec des victoires contre l’Italie en demi-finale et la Croatie aux tirs au but en finale. L’Espagne a ensuite battu la Géorgie 7-1 et Chypre 6-0 lors des éliminatoires, et a battu l’Écosse 2-0 à domicile la semaine dernière avant d’assurer sa place à l’Euro 2024 contre la Norvège d’Erling Haaland dimanche.

« Je suis satisfait du travail que nous avons accompli », a déclaré De la Fuente. « Quand on réalise quelque chose comme ça, les choses doivent avoir été bien faites. Mais au football, un jour on est en haut et l’autre en bas, donc il faut rester équilibré. Je suis heureux maintenant, mais je suis également resté calme dans les moments les plus difficiles.

De la Fuente a remis l’Espagne sur les rails en pariant notamment sur le talent de certains jeunes joueurs. Il a gardé des joueurs comme Gavi, Ansu Fati et Pedri – qui ont joué à la Coupe du monde – et en a fait venir d’autres comme Lamine Yamal, 16 ans, la sensation de Barcelone.

Son expérience au sein des équipes de jeunes du pays s’est avérée importante et son emploi est désormais assuré pour un certain temps.

« Nous avons une équipe pour l’avenir, c’est ce qui me passionne le plus », a-t-il déclaré. « Nous avons travaillé dur pour être là où nous sommes et nous le méritons. Nous devons en profiter.

