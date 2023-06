Le patron en disgrâce évite la prison pour un complot de dissimulation après que quatre enfants se soient cassé les jambes dans son sale parc de trampolines

Un patron honteux qui a tenté de se couvrir après que quatre enfants se soient cassé les jambes dans son sale parc de trampolines a évité la prison.

Philip Booth, 60 ans, n’a pas informé les autorités après que le garçon et la fille, âgés de trois ans, et deux filles, neuf et 11 ans, aient été blessés.

Les jeunes s’étaient cassé les jambes en sautant sur des trampolines et dans des fosses à mousse au Supajump sur le thème américain à Cardiff, au Pays de Galles.

Booth a maintenant été évité de prison à Cardiff Crown Court et a été condamné à une peine de 10 mois avec sursis pendant 18 mois.

Il a également été giflé avec une facture de 20 000 £ – 10 000 £ pour les frais de justice et 10 000 £ que l’entreprise doit payer.

Booth avait précédemment plaidé coupable à quatre chefs d’accusation pour avoir omis de signaler un accident au cours duquel une personne a été transportée à l’hôpital.

Le patron a également admis deux chefs d’accusation de ne pas avoir veillé à ce que les personnes ne soient pas exposées à des risques pour la santé et la sécurité liés à l’utilisation d’équipements de jeu.

Le tribunal de la Couronne de Cardiff a entendu entre août 2017 et août 2019 six incidents distincts survenus dans les locaux qui ont blessé des enfants.

Une fillette de huit ans a été laissée « couverte de sang » lorsqu’elle est tombée à travers un espace entre un airbag et le sol et s’est cogné le visage.

Le jeune avait du mal à respirer alors qu’il était coincé sous l’airbag, Booth disant plus tard à sa mère : « C’est juste une écorchure ».

Une fille s’est cassé deux os à la jambe en sautant dans une fosse à mousse avant de heurter un objet dur en dessous.

Un autre enfant – une fillette de trois ans – s’est fait plâtrer la jambe jusqu’à la hanche après s’être cassé la jambe au parc.

Le tribunal a appris qu’une autre jeune femme avait subi une blessure à la colonne vertébrale au parc de trampolines – mais Booth n’a pas été inculpée pour cet incident.

Le personnel n’a offert qu’une serviette humide ou un sac de glace car ils n’avaient pas suivi de formation aux premiers secours.

Lorsque les enquêteurs ont visité la fosse à mousse, ils ont découvert qu’elle n’avait pas été nettoyée.

Le procureur Carl Harrison a déclaré: « Lorsque les cubes de mousse ont été retirés, il n’y a eu ni entretien ni nettoyage pendant des mois.

« Ils ont trouvé entre autres des chaussettes, des gobelets en plastique cassés, un ressort de trampoline manquant, une serviette hygiénique, des pièces de monnaie, des appareils électroniques, une cigarette enroulée et un briquet. »

Les responsables ont également découvert qu’une partie de la zone de trampoline de 20 000 pieds carrés n’avait pas de rembourrage.

Le stand a été visité par les régulateurs avant l’ouverture et a conseillé d’avoir un contrôle de sécurité indépendant mais « a choisi d’ignorer » l’avis disant « ce n’est que des conseils ».

Jentencing, le juge Matthew Porter-Bryant a déclaré à Booth: « Vos locaux ont ouvert en avril 2017 et des problèmes sont rapidement devenus évidents – des problèmes que vous auriez dû anticiper.

« Les installations et les locaux comme le vôtre sont des locaux qui doivent éliminer les risques. Ils doivent donner aux jeunes enfants le plaisir et l’exaltation de ces activités sans risque de blessure.

« Les gens font confiance à ces locaux et font confiance à des personnes comme vous que toutes les précautions appropriées ont été prises. Dans ce cas, dans votre cas, cette confiance était cruellement mal placée.

« Il est clair qu’au début, en tant qu’esprit dirigeant de cette entreprise, vous devez prendre des conseils en matière de santé et de sécurité.

« Vous avez choisi d’ouvrir à un moment où il aurait dû être évident pour vous que les locaux n’étaient pas prêts à être ouverts en toute sécurité. »