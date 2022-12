Le patron d’une entreprise d’œufs écossais emprisonné après que 2 000 poules soient mortes de faim sur un site infesté de rats

Un éleveur d’œufs écossais a été emprisonné après que des milliers de poules ont été laissées mourir de faim sur un site infesté de rats.

Peter Armitage s’est vu interdire de garder des animaux pendant 15 ans après avoir admis une série d’infractions au bien-être des animaux dans sa base de Lochquoy Farm, Durran près de Castletown, à Caithness.

Les animaux ont été trouvés dans des conditions sales et infestées de rats Crédit : Crown Office et Procurator Fiscal Service

Des oiseaux morts gisaient là depuis “un mois et demi” Crédit : Crown Office et Procurator Fiscal Service

Les porcs ont été autorisés à accéder aux poules, ce qui les a amenés à attaquer, tuer et consommer certaines d’entre elles. Crédit : Crown Office et Procurator Fiscal Service

L’homme de 41 ans était directeur d’une entreprise opérant sous le nom de Caithness Free Range Eggs Ltd.

Une dénonciation anonyme a été envoyée au Highland Council le 7 juillet 2017 les informant des conditions sordides à la ferme.

Moins de deux semaines plus tard, le 18 juillet, une inspection inopinée du Highland Council Environmental Health et de l’Animal & Plant Health Agency a eu lieu.

L’équipe a trouvé des cochons avec des pattes de poulet et des plumes suspendues à la bouche, un hangar rempli d’oiseaux en décomposition et d’œufs couverts d’excréments d’oiseaux et de déjections de rats.

Les porcs erraient librement et se nourrissaient de coquilles d’œufs et d’œufs, et les poules étaient autorisées à manger des œufs cassés.

Un ouvrier du site a déclaré que le hangar rempli de poulets morts « était là depuis environ un mois et demi ».

Armitage a déclaré aux inspecteurs qu’il cesserait volontairement de commercer.

L’inspecteur vétérinaire principal a ordonné à Armitage d’arrêter de nourrir les porcs avec des œufs crus et de les empêcher d’accéder aux poulaillers.

Armitage, ainsi que son ancien employé, Kyle Mackay, 24 ans, ont admis avoir causé des souffrances inutiles à environ 2 000 poules adultes en ne leur fournissant pas suffisamment de nourriture et d’eau, entraînant leur mort à Wick Sheriff Court.

Ils ont également admis avoir permis aux porcs d’accéder aux poules, ce qui les a amenés à attaquer, tuer et consommer certaines d’entre elles.

Armitage a été emprisonné pendant deux ans et trois mois après avoir admis avoir omis de garder les locaux propres et maintenus en bon état et en bon état, de ne pas s’être assuré que des procédures adéquates étaient en place pour lutter contre les parasites, de nourrir les porcs avec des œufs et des coquilles d’œufs et d’autoriser les porcs et les poulets à accéder et consommer des œufs cassés.

MacKay a reçu l’ordre d’effectuer un total de 180 heures de travail non rémunéré.

Mackay, qui n’avait que 17 ans au moment des infractions, était employé comme directeur de la ferme et était responsable pendant qu’Armitage était en congé.

Il a admis ne pas avoir pris de mesures raisonnables pour s’assurer que les besoins d’environ 6 000 poules étaient satisfaits et qu’un régime alimentaire et un environnement appropriés étaient fournis.

Les infractions ont été commises entre septembre 2016 et septembre 2017.

Mackay a plaidé une autre accusation de ne pas avoir fourni suffisamment de nourriture et d’eau à un veau qui est mort.

Andy Shanks, procureur fiscal de Grampian, Highland and Islands, a déclaré : « Les défauts de bien-être et d’hygiène des animaux à la ferme de Lochquoy ont causé des souffrances et des douleurs inutiles à des milliers d’oiseaux et ont introduit un risque important pour la santé publique en fournissant des œufs potentiellement contaminés aux grossistes et aux points de vente dans la région des Highlands.

Les animaux étaient gardés dans des conditions sordides Crédit : Crown Office et Procurator Fiscal Service

Beaucoup ont été laissés mourir de faim Crédit : Crown Office et Procurator Fiscal Service

Des œufs de la ferme ont été trouvés recouverts de déjections d’oiseaux et de rats Crédit : Crown Office et Procurator Fiscal Service

