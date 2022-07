Le patron d’une entreprise de parachute ascensionnel face à une enquête sur la mort de deux adolescents britanniques emmenant TOUJOURS des touristes dans des voyages à la recherche de sensations fortes

Un patron d’une entreprise de parachute ascensionnel confronté à une enquête sur la mort de deux adolescents britanniques emmène TOUJOURS des touristes dans des voyages à la recherche de sensations fortes, a-t-on affirmé.

Nikos Mallios, 53 ans, aurait été aperçu en train de transporter des cargaisons de touristes vers la mer alors qu’il était au centre d’une enquête actuellement examinée par les procureurs grecs.

Jessica Hayes et Mikey Connelly ont été tués alors qu’ils faisaient du parachute ascensionnel

Nikos Mallios est interrogé sur les décès

Il aurait toujours emmené des touristes en voyage

Mallios récupérait des vacanciers exactement au même endroit où il avait récupéré ses cousins ​​​​Jesscia Hayes, 15 ans, et Michael “Mikey” Connelly, 13 ans, avant qu’ils ne plongent dans la mort il y a près de deux ans, rapporte le Mirror.

Mallios a été vu dans des tons et un T-shirt délavé conduisant son hors-bord jaune fluo près du Lindos Princess Beach Hotel et aurait facturé 75 € au client par voyage.

À la fin de son quart de travail, l’homme de 53 ans a été vu en train de partir dans son Mitsubishi 4X4 vers une maison au sommet d’une colline dans un village voisin.

Cela survient alors que des sources juridiques ont déclaré que les flics du Mirror avaient terminé leur enquête sur les responsables des sports nautiques et avaient remis un dossier de preuves aux procureurs.

Ils ont affirmé qu’une décision sur les accusations était attendue “très bientôt” après les retards causés par Covid.

Lorsque la publication a approché Mallios, il a déclaré: “Je ne veux en parler à personne. Je suis désolé, je ne veux pas en parler.

“Je peux parler aux familles, mais pas à n’importe qui. Je ne veux pas en parler.”

La famille de Jessica et Michael affirme que Mallios a enfreint jusqu’à six lois sur la sécurité – notamment en attachant trois enfants de moins de 14 ans dans le bateau à crampons et en opérant par mauvais temps en dehors d’une zone désignée – qui ont entraîné leur mort.

Le père de Jessica, Tony, 40 ans, a déclaré: “Je suis tellement en colère. Cela fait presque deux ans. Personne ne semble se soucier de la mort de deux enfants. Cela a ruiné nos vies.

“Nous voulons que l’affaire soit entendue et qu’il soit traduit en justice.”

Mallios n’a pas été soumis à des restrictions de libération sous caution, ce qui signifie qu’il a continué à travailler et à vivre librement.

Tony a déclaré: “Nos enfants sont perdus, nos vies ont été ruinées. Mais Mallios continue.

“Les gens devraient être au courant de l’enquête et de l’affaire judiciaire en cours.”

George Moschos, qui représente la famille de Jessica en Grèce, a déclaré : “Le dossier est désormais complet et entre les mains du procureur. Jusque-là, M. Mallios n’a pas été détenu.”

En novembre 2020, la firme de parachute ascensionnel prenait encore des réservations et se vantait d’un “nouveau confort et d’une sécurité supplémentaires”.

Jessica et Michael sont tous deux tombés d’une altitude «extrêmement élevée» lors d’un plongeon d’horreur de vacances à Rhodes en octobre 2020.

Le frère jumeau de Michael, James, qui était également attaché pour le trajet à trois, s’est battu pour sa vie, mais a depuis été rapatrié au Royaume-Uni.

La société qu’ils ont utilisée, Waterport Lindos, aurait enfreint la réglementation des sports nautiques en autorisant trois personnes à faire du parachute ascensionnel en tandem à la fois.

Une corde attachant leur parachute à un hors-bord s’est cassée dans des conditions météorologiques “extrêmement mauvaises” au large du village de pêcheurs de Lindos.

Jessica a dit que la vie des familles avait été ruinée