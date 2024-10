Le PDG de KLM a exhorté le bloc à s’attaquer à la concurrence « déloyale » provoquée par les sanctions contre Moscou.

Bruxelles devrait mettre en place des mesures financières pour freiner la concurrence des compagnies aériennes chinoises qui peuvent traverser librement l’espace aérien russe, selon le PDG de Royal Dutch Airlines (KLM), Marjan Rintel.

Les pays occidentaux ont fermé leur espace aérien aux compagnies aériennes russes dans le cadre des sanctions imposées après le début du conflit ukrainien en 2022. En réponse, Moscou a interdit aux avions de décoller. « nations hostiles » obligeant les avions de l’UE à se réacheminer, ce qui entraînera une consommation de carburant plus élevée et une augmentation des coûts.

« L’espace aérien russe est fermé aux compagnies aériennes européennes, tandis que les transporteurs chinois le survolent, ce qui peut faire gagner deux à quatre heures. Cela se reflète dans les prix et, par conséquent, nos coûts sont plus élevés. Rintel a déclaré dimanche dans une interview accordée à la chaîne de télévision néerlandaise WNL.















Rintel a suggéré que Bruxelles intervienne pour remédier à ce déséquilibre concurrentiel. « L’Europe peut au moins explorer la manière dont nous pouvons uniformiser les règles du jeu en ajustant les prix ou en examinant d’autres alternatives. » » a-t-elle déclaré.

En réponse à la hausse des coûts, KLM prévoit des mesures d’austérité visant à économiser 450 millions d’euros (494 millions de dollars) par an, dont 100 millions d’euros (110 millions de dollars) d’ici « ajustement » restauration à bord, a noté Rintel.

« Aux Pays-Bas, nous sommes confrontés à un marché du travail tendu et à une hausse des coûts salariaux, ce qui diffère de la situation en France. » a-t-elle ajouté, faisant référence à la société mère de KLM, Air France-KLM. « En raison d’une pénurie de pilotes et de techniciens, des changements de liste auront lieu et la maintenance devra peut-être être externalisée. » elle a expliqué.

Le mois dernier, l’Allemagne a annoncé qu’elle envisageait d’interrompre ses vols quotidiens Francfort-Pékin en raison de pressions similaires liées à la hausse des coûts et à la concurrence des compagnies aériennes chinoises et du Golfe qui peuvent survoler la Russie. Le mois précédent, British Airways avait annoncé qu’elle suspendrait les vols Londres-Pékin à partir d’octobre. De plus, Virgin Atlantic a récemment mis fin à sa seule route vers Shanghai en Chine.