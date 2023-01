Le patron d’un pub acceptant les chiens réagit brutalement à un client qui prétend qu’il est “tellement impoli” – mais ont-ils raison ?

Un patron de pub DOG-friendly a servi une réponse brutale à un client qui a affirmé qu’il était “tellement grossier”.

Le Clickham Inn, près de Penrith, a été frappé par une critique négative d’un restaurant qui a critiqué son service « grossier » et s’est plaint qu’il y avait un « chien qui aboyait à sa table en mendiant de la nourriture ».

Le propriétaire de The Clickham Inn n’a pas pris la critique d’une étoile sur Tripadvisor en se couchant Crédit : Google Maps

Le pub historique fait actuellement partie des dix restaurants les mieux notés du Lake District sur Tripadvisor et se vante fièrement d’être “dog friendly”.

Bien que l’auberge ait obtenu un certain nombre de critiques cinq étoiles, elle a également obtenu une modeste critique d’une étoile d’un membre du public en décembre.

Le restaurant, appelé John, titrait sa critique : « NOUS NE SERONS PAS DE RETOUR ».

Répliquant bien que les propriétaires de pub aient répondu: “Nous sommes tous collectivement très heureux que vous ne reveniez jamais”.

Le diner peu impressionné avait initialement écrit une longue plainte au sujet de son expérience lors de sa visite.

Il disait: “Le problème principal était le propriétaire (Steve) qui était si grossier, brusque et n’a aucune compétence en matière de service à la clientèle. Si vous aimez un chien qui aboie à votre table en mendiant de la nourriture dans votre assiette … alors hé ho peut-être pour vous. ..”

Il a ajouté: “Les jeunes serveurs / serveuses étaient bien mais quand nous avons demandé la carte des desserts … on nous a dit que la cuisine était fermée. Notre table était réservée à 20 heures pour l’anniversaire de ma femme, nous avions des entrées, des plats principaux et plusieurs verres de vin, boissons, etc.

“Steve a grossièrement expliqué que le chef était là toute la journée et voulait rentrer à la maison… Lorsqu’on lui a demandé si son chien mendiait à la table de tout le monde, sa réponse a été… C’est un pub qui accepte les chiens.

“Il a continué à insister sur le fait que ses clients viennent pour la nourriture… ce qui était correct #standard. Comment ce restaurant/pub est 2e sur Tripadvisor me dépasse.”

ABOIEMENT FOU

Terminant son examen, il a déclaré que le repas d’anniversaire de sa femme avait été “gâché” et que le “propriétaire hostile” devait “suivre un cours de service à la clientèle”.

Le pub, basé dans le village de Blencow, Cumbria, n’a cependant pas accepté les critiques et a répondu avec sa propre réplique.

Sous “Geri B – propriétaire de The Clickham Inn”, la réponse disait : “Cette critique était attendue et quiconque lira vos propos désagréables sera intéressé de lire la vérité.

« Tout d’abord, en entrant dans [pub] votre soi-même important était impoli et dédaigneux de notre personnel serviable au point que le personnel m’a averti des personnes terribles de la table 15.

“Après avoir été escorté à votre table et peu de temps après que votre commande de boissons ait été transportée à votre table, un membre expérimenté de notre personnel vous a demandé si vous étiez prêt à commander.

Nous sommes tous collectivement très heureux que vous ne reveniez jamais. Géri B

“Cela a été rencontré avec la façon dont vous vouliez attendre jusqu’à ce que votre [sic] prêt à commander et à quel point nous étions amateurs pour demander.

“Eh bien, l’impolitesse a continué tout au long de votre repas au point que les deux membres du personnel ont mentionné votre attitude envers moi avec dégoût.

“Je me suis approché de votre table où vous avez essayé de me réprimander parce que je ne m’étais pas présenté à vous en arrivant.

“Vous avez parlé de moi et avez eu une opinion sur tout, j’ai essayé trois fois d’expliquer que nous sommes un pub de campagne acceptant les chiens qui produit des plats faits maison de bonne qualité et non un restaurant à part entière.

“Votre colère était assez ridicule lorsqu’à 21h45 vous avez demandé à voir la carte sucrée et qu’on vous a informé que la cuisine fermait à 21h, ce qui n’est pas du tout tôt.

« Normalement, nous aurions fait vos bonbons, peu importe l’heure, mais vous n’allez pas être récompensé pour votre mauvais comportement.

Il a ajouté: “Nous sommes tous collectivement très heureux que vous ne reveniez jamais car nous sommes connus pour être attentifs et polis et il est facile d’être gentil avec les gens sympas.

“Les gens peuvent lire des centaines [of] nos excellentes critiques, puis lisez la vôtre, qui, selon vous, est typique de l’expérience des bonnes personnes. J’imagine que votre avis en dit plus sur vous qu’autre chose.”

Selon le site Web du pub, il se décrit comme un “pub traditionnel servant une cuisine de pub de haute qualité” et mentionne à plusieurs reprises qu’il s’agit d’un “pub adapté aux chiens” sur sa page d’accueil.

Il a recueilli un certain nombre de critiques cinq étoiles sur Tripadvisor, où il est décrit comme “excellent dans l’ensemble”, “un pub sympathique” et “une excellente cuisine et une bonne ambiance”, selon des commentaires récents.