Le patron d’un gymnase dur a fouetté des pilules mortelles brûlant les graisses aux fanatiques de fitness depuis son abri de jardin

Un patron de salle de sport lié au MUSCLE risque la prison pour avoir fourni aux fanatiques de fitness des pilules potentiellement mortelles pour brûler les graisses, a déclaré un tribunal.

Jamie George, 31 ans, produisait du 2,4-dinitrophénol – également connu sous le nom de DNP – depuis cet abri de jardin à Denny, dans le Stirlingshire, même après avoir été averti des dangers de son terrain de pompage de fer.

Le médicament amincissant toxique – utilisé par les bodybuilders pour éliminer les graisses – a été blâmé pour au moins 33 décès au Royaume-Uni.

George – patron du gymnase Muscle Hut à Falkirk – a plaidé coupable devant le tribunal du shérif de Stirling pour avoir fourni de manière coupable et imprudente le produit chimique toxique.

La carcasse tatouée a admis savoir que la sinistre substance était dangereuse, nocive pour la santé et potentiellement mortelle si elle était ingérée.

George a été cloué après une enquête criminelle majeure impliquant la Food Standards Scotland (FSS), la police écossaise et le Falkirk Council.

George a admis avoir fourni les pilules sur une période de quatre ans entre le 1er mai 2017 et le 8 octobre 2021, à partir de trois propriétés à Falkirk, y compris son adresse personnelle.

Son réseau d’approvisionnement s’est également étendu à son gymnase Muscle Hut à Camelon et ailleurs, selon des documents judiciaires.

Les allégations selon lesquelles il aurait également fourni des stéroïdes, des peptides, de l’insuline, du clenbutérol et «d’autres produits pharmaceutiques» ont été abandonnées par les procureurs.

Hier, le député fiscal James Monteith a informé le tribunal de l’intention de la Couronne de poursuivre George en vertu de la législation sur les produits de la criminalité.

L’avocat Gordon Addison, en défense, a exhorté le tribunal à reporter la peine car il n’avait été mis au courant du mouvement de saisie d’argent que « dix minutes plus tôt ».

Se référant à un rapport de fond, le shérif Derek Hamilton a noté qu’il manquait « de détails sur la situation financière de M. George ».

M. Addison a répondu : « C’est un très bon rapport. Il n’a jamais eu de problèmes auparavant et il n’y a rien d’exceptionnel.

« Il a apporté son entière coopération à la police, au parquet ainsi qu’au service social. »

Il a déclaré que l’entreprise de gym de son client était « pour son avenir » et qu’il travaillait à plein temps dans l’industrie informatique, décrivant le terrain de DNP comme une « industrie artisanale dans son abri de jardin » qui ne contribuait qu’une petite partie à son revenu par ailleurs légitime.

Cependant, le shérif Hamilton a déclaré au tribunal qu’il était très préoccupé par le fait que George « n’était pas franc avec la police ».

Il a ajouté : « Il a continué ses activités après qu’on lui ait dit que ces pilules pouvaient avoir des conséquences fatales. C’est une préoccupation majeure pour moi. »

Le shérif Hamilton a averti George qu’il pourrait faire face à une « longue période » de détention avant de reporter sa peine jusqu’en juillet pour lui laisser le temps de clarifier sa situation financière.

Selon Food Standards Scotland, le DNP est un produit chimique industriel populaire auprès des personnes cherchant à perdre du poids rapidement, y compris les culturistes et les personnes souffrant de troubles de l’alimentation.

Il est souvent vendu en ligne ou via les réseaux sociaux sous forme de comprimés ou de gélules – mais il est toxique et peut provoquer la cécité, une température corporelle élevée et la mort.

