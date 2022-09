Le patron du tennis détaille les chances du Russe contre l’Aussie déchaîné

Karen Khachanov affronte Nick Kyrgios en quarts de finale de l’US Open

La Russe Karen Khachanov rencontre l’un des joueurs les plus en forme de la planète lorsqu’il affronte son rival australien Nick Kyrgios en quart de finale de l’US Open mardi soir à New York – bien qu’il y ait de l’espoir pour Khachanov de l’emporter, selon le président de la Fédération russe de tennis. Shamil Tarpischev.

Kyrgios, 27 ans, a poursuivi sa séquence estivale scintillante en éliminant le champion en titre et numéro un mondial Daniil Medvedev lors des 16 derniers à Flushing Meadows ce week-end, et rencontre ensuite un autre Russe sous la forme de la 27e tête de série Khachanov.

Khachanov, 26 ans, a réservé sa place dans un premier quart de finale de l’US Open après avoir vaincu la 12e tête de série espagnole Pablo Carreno Busta lors de leur affrontement au quatrième tour.

Compte tenu de sa forme – qui l’a également vu disputer une première finale de Grand Chelem à Wimbledon en juillet – Kyrgios est considéré par beaucoup comme le favori du match, et potentiellement le titre de l’US Open.

Mais la star australienne est connue autant pour son caractère capricieux que pour son talent sur le terrain – bien qu’il ait apparemment maîtrisé les aspects les plus combustibles de son jeu lors des récents tournois.

Les huées de tennis russes, Tarpischev, ont noté que Kyrgios pouvait être “imprévisible,” ce qui pourrait jouer en faveur de Khachanov.

“Kyrgios est sur une lancée, mais dans un match en cinq sets, tout sera décidé par le service”, a-t-il déclaré à RIA Novosti.

“C’est l’arme principale des deux. Kyrgios est imprévisible, c’est la première année qu’il joue si régulièrement.

“Voyons à quel point il sera concentré dans le match avec Karen, car il sera très difficile pour Kyrgios de jouer deux matchs de suite [at the same level] comme il l’a fait avec Medvedev.

Avant le match, le record en tête-à-tête entre Kyrgios et Khachanov est de 1-1, Kyrgios remportant sa dernière rencontre à l’Open d’Australie en cinq sets en 2020.

Le natif de Moscou Khachanov avait remporté son premier meeting en 2019 au Masters de Cincinnati.

Ailleurs, la Russie a un autre représentant dans les huit derniers du simple masculin à New York après que la neuvième tête de série Andrey Rublev a battu le Britannique Cameron Norrie en deux sets lundi.

Ce fut une victoire impressionnante pour Rublev, 24 ans, alors qu’il entame un troisième quart de finale en carrière à Flushing Meadows et affrontera ensuite le vainqueur des 16 derniers de Rafael Nadal, le héros local Frances Tiafoe.

Tarpischev a déclaré que malgré le fervent soutien à l’Américain de la part de la foule new-yorkaise, cela ne jouerait pas nécessairement un rôle dans l’affrontement de mercredi.

« Je ne pense pas que l’avantage de la [home] le tribunal est un facteur en faveur de Tiafoe », dit Tarpischev, ajoutant : “Nous sommes habitués à jouer dans des conditions comme celles-là.”

Le chef du tennis russe a déclaré qu’un pourcentage sain de premier service aiderait Rublev à relever le défi alors qu’il joue avec “rapidité et stabilité.”

“Andrey a joué l’un des meilleurs matchs du tournoi [against Norrie]. En raison de son activité et de sa puissance depuis la ligne de fond, il n’a pas laissé respirer Norrie, ne lui a pas laissé le temps de se préparer, ne lui a pas permis de suivre la vitesse de la balle et [Norrie] fait beaucoup d’erreurs. »

Tarpischev a félicité Tiafoe, 24 ans, comme un “intéressant” joueur qui méritait bien sa victoire sur Nadal – un exploit qui a fait de lui le plus jeune Américain à participer aux huit derniers de l’US Open depuis Andy Roddick en 2006.

Le vainqueur du match Rublev-Tiafoe rencontrera soit la troisième tête de série espagnole Carlos Alcaraz, soit la tête de série numéro 11 italienne Jannik Sinner dans le dernier carré à New York.

Le vainqueur du match Kyrgios contre Khachanov affrontera le 13e favori italien Matteo Berrettini ou le cinquième favori norvégien Casper Ruud en demi-finale.