Le patron du tennis australien discute des chances d’entrée de Djokovic

Le Serbe a été expulsé d’Australie en janvier dans une affreuse saga entourant son statut vaccinal

L’Open d’Australie accueillerait favorablement la participation du nonuple champion Novak Djokovic l’année prochaine, mais ne peut pas faire pression sur le gouvernement pour permettre au Serbe d’entrer dans le pays, a déclaré le directeur du tournoi Craig Tiley.

Djokovic a été empêché de participer à l’édition de cette année du Grand Chelem après avoir été expulsé d’Australie dans une dispute peu recommandable entourant son statut vaccinal.

Djokovic, qui n’est pas vacciné contre Covid-19, était arrivé avec une exemption médicale pour concourir à Melbourne, pour être détenu par des agents des frontières avant de finalement perdre une bataille juridique pour rester dans le pays après l’intervention du ministre de l’Immigration Alex Hawke.

L’expulsion de Djokovic signifiait une interdiction de réadmission automatique de trois ans, bien que les responsables puissent intervenir pour accorder une dérogation, s’ils le jugent bon.

Le chef de l’Open d’Australie, Craig Tiley, qui est également à la tête de Tennis Australia, a déclaré mercredi aux journalistes que Djokovic serait accueilli à bras ouverts en janvier – mais que son entrée dans le pays était une question à résoudre pour le joueur et le gouvernement australien.

“Ce n’est pas une question sur laquelle nous pouvons faire pression. C’est une affaire qui reste définitivement entre eux deux. Tiley a déclaré, selon l’AP.

“Et puis, en fonction du résultat, nous l’accueillerions à l’Open d’Australie.”

L’Australie a assoupli ses règles d’entrée en juillet et n’exige plus que les visiteurs étrangers fournissent une preuve de vaccination contre Covid-19, ce qui signifie que le refus de Djokovic de se faire piquer ne serait pas un problème en vertu de la réglementation actuelle.

Tiley a déclaré qu’il avait parlé à Djokovic lors de la Laver Cup à Londres le mois dernier et que le joueur de 35 ans n’avait pas de rancune malgré son traitement au début de l’année.

“Il a dit qu’il aimerait évidemment revenir en Australie, mais il sait que ce sera une décision ultime pour le gouvernement fédéral et il l’accepte”, a-t-il ajouté. dit Tiley.

“Si vous remarquez, il joue beaucoup au tennis à la fin de l’année en prévision et espère que sa candidature sera couronnée de succès. Mais cela dépend de lui.

Selon des informations, les responsables de l’Open d’Australie ont employé des experts externes en immigration pour faciliter le processus d’entrée des joueurs étrangers, bien que cela ne signifie pas qu’ils peuvent influencer toute décision gouvernementale concernant Djokovic.

Plus tôt cette semaine, l’ancienne ministre de l’Intérieur, Karen Andrews, a affirmé que ce serait un “claque au visage” aux Australiens si Djokovic était autorisé à concourir l’année prochaine.

Des rapports ailleurs ont affirmé que le nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Anthony Albanese pourrait être plus “sympathique” à Djokovic et ses espoirs de faire annuler son interdiction de visa.

En plus d’être privé de la possibilité de participer à l’Open d’Australie, Djokovic a également été empêché de participer à l’US Open en août en raison des règles d’entrée américaines sur les non-citoyens non vaccinés.

Djokovic était cependant libre de participer à Roland-Garros et à Wimbledon – remportant ce dernier tournoi pour porter son total de titres du Grand Chelem à 21, juste un derrière Rafael Nadal sur la liste de tous les temps.

Djokovic a souvent déclaré qu’il ne regrettait pas sa position en matière de vaccins et qu’il était prêt à rater la chance de gagner plus de titres, plutôt que de céder et de se faire piquer.

