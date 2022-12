Le patron du syndicat souriant emmène ses collègues pour des heures de repas bien arrosés après avoir annoncé une grève prévue pour paralyser les escapades de Noël des Britanniques

Une patronne de l’UNION et ses collègues ont dégusté un repas de pub bien arrosé – quelques heures après avoir annoncé une grève qui paralysera l’escapade de Noël.

Grinning Fran Heathcote a levé un verre le jour même où elle a dirigé un débrayage d’environ 1 000 membres du personnel des forces frontalières, causant la misère à des milliers de voyageurs.

Les chefs de l’hôtellerie affirment que les grèves coûteront aux entreprises 1,5 milliard de livres sterling en ventes perdues Crédit : Louis Wood

Fran Heathcote, 50 ans, est présidente du syndicat des services publics et commerciaux

Mme Heathcote, 50 ans, présidente du syndicat des services publics et commerciaux, a déclaré à ses 2 000 amis sur Facebook: “Bons camarades, bon repas et beaucoup de choses à célébrer.”

On pense que la fête au pub The London and South Western à Clapham Junction a coûté des centaines de livres.

Cela s’est produit alors que la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a averti les voyageurs de reporter les vols à l’étranger à Noël en raison des perturbations entre le 23 décembre et le réveillon du Nouvel An.

Les contrôles des passeports dans les principaux hubs tels que les aéroports d’Heathrow, de Gatwick et de Manchester seront gravement touchés.

Les chefs de l’hôtellerie affirment que les grèves coûteront aux entreprises 1,5 milliard de livres sterling en ventes perdues.

La directrice générale de UK Hospitality, Kate Nicholls, a déclaré: “L’impact le plus grave que nous constatons actuellement concerne la confiance des consommateurs et les annulations croissantes que les entreprises constatent à la suite de la grève.”

Mais toute inquiétude concernant la douleur qu’ils infligeront à des centaines de milliers de personnes n’était pas apparente alors que Mme Heathcote a porté un toast à ses collègues avec un grand sourire à la caméra mercredi soir.

Le militant anti-conservateur a tagué d’autres membres du comité du syndicat dans le message, qui a été apprécié par plus de 100 personnes.

Mais le député conservateur Nigel Mills a fait rage : « Ils se moquent du peuple britannique qui travaille dur et qui va beaucoup souffrir à cause de cette action.

« C’est écœurant de les voir jubiler et sourire le soir où ils ont annoncé une grève qui causera la misère. Ils font ça au premier Noël pour ne pas être impactés par le Covid. C’est sans vergogne.”

Le syndicat PCS, qui représente environ 30 000 fonctionnaires, a déjà annoncé des grèves au ministère du travail et des pensions, à l’agence des routes et aux examinateurs de conduite.

La Grande-Bretagne est déjà en proie à une série de frappes.

Les travailleurs de RMT entament une nouvelle série d’actions la semaine prochaine avant les grèves de la veille de Noël jusqu’au 27 décembre.

Les infirmières du NHS font la grève les 15 et 20 décembre, suivies des ambulanciers le 21 décembre. Les postiers sortiront également ce mois-ci.