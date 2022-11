Le patron du syndicat militant Mick Lynch fait des ravages avec des grèves de train paralysantes à Noël et au Nouvel An

Les plans de NOËL étaient dans le chaos hier soir alors que le patron du syndicat militant Mick Lynch a annoncé une série de grèves de trains pour semer le chaos pendant les festivités.

L’homme dur du RMT Lynch a été surnommé «Mick Grinch» alors qu’il déclenchait quatre arrêts de 48 heures.

Le patron du syndicat militant Mick Lynch dans le rôle du Grinch de Noël

Les cheminots feront la grève les 13, 14, 16 et 17 décembre, provoquant le chaos pour les voyageurs Crédit : Getty

Les cheminots sortiront les 13, 14, 16 et 17 décembre – provoquant le chaos pour les plans de boissons de Noël et de courses

Le Nouvel An apportera une nouvelle misère avec plus d’actions industrielles prévues les 3, 4, 6 et 7 janvier, provoquant probablement un cauchemar pour les fans qui se rendent aux matchs de la FA Cup.

Une interdiction des heures supplémentaires du 18 décembre au 2 janvier aura également un “impact significatif”.

Hier, M. Lynch a présenté ses excuses au public souffrant, mais a insisté sur le fait qu’il était de son devoir de faire pression sur les chefs de train pour qu’ils améliorent le salaire et les conditions de ses plus de 40 000 membres.

Il a déclaré lors d’une conférence de presse : « Je ne suis pas le Grinch. Je suis un responsable syndical.

Mais les grèves ont suscité l’indignation.

Le député conservateur Brendan Clarke-Smith a fulminé: “Punir des passagers pendant une saison généralement joyeuse montre qu’il est vraiment le Lynch qui a volé Noël.”

Le président du Rail Delivery Group, Steve Montgomery, a déclaré que les perturbations de ce Noël après les deux années de restrictions de Covid seraient «tragiques» pour les familles.

Il a également averti que cela nuirait aux entreprises pendant la période vitale de Noël, mettant des emplois en danger.

Le porte-parole du Premier ministre Rishi Sunak a condamné le RMT pour avoir « empêché les travailleurs acharnés de se rendre au travail ».

Il a ajouté: “Ils empêchent les gens d’accéder à des choses vitales comme les rendez-vous chez le médecin, empêchent les enfants, les jeunes – dont l’éducation a déjà été interrompue – d’aller à l’école ou à l’université.”

La directrice générale de la British Beer and Pub Association, Emma McClarkin, a déclaré: «C’est dévastateur. La semaine de grèves est généralement la plus chargée de l’année. Au lieu de soutenir les pubs, les clients resteront chez eux. Cela frappera durement les pubs des villes et des centres-villes.

La Grande-Bretagne se prépare à une vague d’autres grèves, avec des infirmières, des postiers, des chauffeurs de bus et des fonctionnaires également sur le point de partir.