Le patron du syndicat RAIL, Mick Lynch, a déclaré que les néonazis en Ukraine avaient contribué à attiser l’invasion russe.

Le chef du RMT, dont les grèves ont paralysé les voyages en train, affirme également que l’UE est en partie responsable de la guerre de Vladimir Poutine.

Plus tôt cette année, M. Lynch a condamné l’invasion russe et a appelé ses troupes à se retirer d’Ukraine. Crédit : PA

Ses commentaires ont précédé la dernière perturbation des chemins de fer hier lorsque les conducteurs de train d’Aslef se sont mis en grève.

M. Lynch a déclaré au New Statesman : « L’UE a également provoqué beaucoup de troubles en Ukraine. Il s’agissait d’être pro-UE et tout le reste.

« Il y avait beaucoup de politiciens corrompus en Ukraine.

“Et pendant qu’ils faisaient ça, il y avait énormément de gens qui jouaient avec l’imagerie nazie et retournaient au [Second World] la guerre et tout ça.

“Donc, ce n’est pas seulement que ce truc est sorti d’un seul endroit.”

Plus tôt cette année, M. Lynch a condamné l’invasion russe et a appelé ses troupes à se retirer d’Ukraine.

Mais ses dernières remarques reflètent l’affirmation du Kremlin selon laquelle il a envahi pour dénazifier le pays.

Le débrayage de 24 heures d’hier par 6 500 membres de l’Aslef a touché neuf opérateurs – anéantissant les services pour cinq d’entre eux.

Des piquets étaient en place à l’extérieur des gares alors que les chauffeurs protestaient contre les salaires et les conditions de travail.

Les gares de Londres Euston et de Birmingham New Street ont été fermées et les perturbations risquent de se propager jusqu’à aujourd’hui.

Les membres des syndicats RMT et TSSA feront grève jeudi et samedi, tandis que le métro et les bus de Londres seront frappés par des actions vendredi.