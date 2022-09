Le patron du syndicat ferroviaire s’est moqué de Have I Got News for You après avoir paralysé la nation

Le patron de l’UNION, Mick Lynch, a eu le visage rouge alors qu’il était moqué par Richard Ayoade pour avoir paralysé le pays.

Le secrétaire général du syndicat RMT, 60 ans, est apparu hier soir en tant que panéliste de l’émission de la BBC Have I Got News For You – juste une semaine avant que les grèves ne soient prévues pour arrêter le pays.

Le patron du syndicat ferroviaire, Mick Lynch, est devenu une ligne de frappe sur Have I Got News For You

Dans un segment sur les funérailles de la reine, l’hôte Ayoade, 45 ans, a demandé aux candidats pourquoi le nombre de Britanniques se rendant à Londres n’était pas aussi élevé que prévu.

Roisin Conaty, 43 ans, a affirmé que c’était dû à “Internet” et aux gens “qui le regardaient à la télé”.

Lynch, qui a été contraint plus tôt cette année de nier les affirmations selon lesquelles il recevait plus de 120 000 £ par an, a ensuite été moqué par Ayoade, qui a plaisanté: «Par le passé, des gens se sont rendus à Londres depuis toutes les régions du pays, mais il est beaucoup plus difficile de voyager ces jours-ci, n’est-ce pas ? »

Le patron de la grève est resté silencieux et se traînait mal à l’aise sur sa chaise alors que le public riait.

Lynch n’a pas répondu au commentaire pointu.

Les grèves des chemins de fer le week-end prochain devraient paralyser les réseaux ferroviaires à travers le pays, Network Rail affirmant que seulement 11% des trains fonctionneront.

Les chauffeurs du syndicat ASLEF, aux côtés des signaleurs et des gardes du RMT débrayent les 1er, 5 et 8 octobre.

Les compagnies de train ont averti les Britanniques de ne pas voyager, ajoutant que la plupart des gares ne verraient aucun service.

L’organisme de l’industrie, le Rail Delivery Group, a fustigé Lynch, affirmant que les grèves étaient “inutiles et dommageables” – et perturberaient des événements majeurs, notamment le marathon de Londres.

Les grèves devraient se heurter aux jours d’ouverture et de clôture de la conférence du Parti conservateur à Birmingham.