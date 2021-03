«Ensemble, les versions étatique et fédérale de l’immunité qualifiée ont effectivement empêché d’innombrables victimes de brutalités policières et leurs familles d’obtenir des dommages-intérêts et de responsabiliser les agents et les villes qui les emploient», indique le communiqué.

Cependant, les crimes les plus meurtriers continuent d’augmenter et la ville de New York a été témoin d’une série d’attaques violentes et choquantes contre des métros et d’autres lieux publics.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy