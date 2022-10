Le patron du Service forestier dénonce l’arrestation d’un travailleur dans un brûlage planifié

SALEM, Oregon (AP) – Le chef du Service forestier américain a dénoncé l’arrestation par un shérif de l’Oregon d’un employé du Service forestier après un brûlage planifié dans une forêt nationale étendue sur un terrain privé.

Rick Snodgrass, le « patron des brûlis » du US Forest Service, a été arrêté le 19 octobre et transporté à la prison du comté de Grant, où il a été libéré sous condition. Le shérif du comté de Grant, Todd McKinley, a menotté Snodgrass avant qu’il ne soit emmené, alors même que l’équipe de Snodgrass travaillait sur l’incendie.

“À mon avis, cette arrestation était hautement inappropriée dans ces circonstances”, a déclaré Randy Moore, chef du service forestier du département américain de l’Agriculture, sur le site Web de l’agence.

Dans son message, posté lundi à tous les plus de 25 000 employés du Service forestier, Moore a déclaré qu’il “ne restera pas les bras croisés sans défendre pleinement le Burn Boss et tous les employés exerçant leurs fonctions officielles en tant qu’employés fédéraux”.

L’arrestation a souligné les tensions latentes sur la gestion des terres fédérales dans l’est rural et conservateur de l’Oregon.

En 2016, des militants de droite ont organisé une prise de contrôle armée d’un refuge faunique fédéral dans le comté adjacent de Harney pour protester contre le traitement des éleveurs Steven Hammond et de son père, Dwight, qui ont tous deux été reconnus coupables d’incendie criminel pour avoir incendié des terres de parcours fédérales et envoyés à prison. Ils ont été libérés tôt après avoir été graciés par le président Donald Trump.

Le procureur du district du comté de Grant, Jim Carpenter, a déclaré la semaine dernière qu’une fois l’enquête terminée, Snodgrass pourrait être officiellement inculpé de brûlure imprudente. Le bureau de Carpenter n’a pas immédiatement renvoyé les appels et un e-mail demandant une mise à jour mardi.

Carpenter avait averti que l’emploi fédéral de Snodgrass “ne le protégera pas s’il est déterminé qu’il a agi de manière imprudente”, ajoutant que cela pourrait élever la norme à laquelle il sera tenu.

Snodgrass a déclaré au journal local Blue Mountain Eagle que son arrestation par McKinley avait perturbé la chaîne de commandement pendant que l’équipe du Service forestier procédait au brûlage dirigé dans la forêt nationale de Malheur.

“D’autres personnes ont pu prendre le relais, heureusement, qui étaient bien formées”, a déclaré Snodgrass. “Il a mis non seulement mes gars en danger là-bas, leur sécurité, mais il a mis cette terre en danger ainsi que toute Bear Valley.”

Les brûlages dirigés sont effectués intentionnellement et dans des conditions soigneusement contrôlées pour éliminer les sous-bois, les plates-bandes de pins et d’autres combustibles de surface qui rendent les forêts plus sujettes aux incendies de forêt.

McKinley a déclaré la semaine dernière que le feu dirigé avait brûlé environ 20 acres (8 hectares) de terres appartenant à la famille Holliday avant d’être maîtrisé en une heure. Chad Holliday a estimé que près de 40 acres (16 hectares) de la propriété familiale avaient été incendiés.

Andrew Selsky, l’Associated Press