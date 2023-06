Le patron du RMT, Mick Lynch, fait face à la rébellion de membres furieux laissés de côté par la grève

Le patron de l’UNION, Mick Lynch, fait face à une rébellion croissante de la part de ses membres, gravement laissés pour compte par une grève incessante.

Les cheminots exaspérés sont de plus en plus en colère contre le chef du RMT, qui a refusé de soumettre au vote la dernière offre du gouvernement.

Les cheminots fatigués sont de plus en plus en colère contre le chef du RMT, Mick Lynch, qui a refusé de mettre aux voix la dernière offre du gouvernement Crédit : Fonctionnalités Rex

L’un d’eux a déclaré qu’il pourrait quitter le syndicat après des décennies, après avoir perdu près de 3 500 £ au cours de la bataille industrielle d’un an.

Il a déclaré au Sun dimanche: «J’ai fait 17 jours de grève et j’ai perdu 200 £ par jour.

« Le RMT aurait dû proposer l’accord du gouvernement aux membres, mais ils sont trop fous pour considérer l’impact financier sur nous. »

Le cheminot, qui veut garder l’anonymat, dit que beaucoup de ses copains sont partis pour rejoindre un autre syndicat.

Un second nous a dit avoir quitté le RMT à cause de son refus de conclure un marché et des « difficultés » que cela entraînait.

Un cheminot moyen avec 31 000 £ aurait perdu jusqu’à 1 800 £ pendant les grèves.

C’est beaucoup moins que les conducteurs de train Aslef en grève aujourd’hui qui gagnent environ 60 000 £ – et dont le patron Mick Whelan a averti que l’action pourrait se poursuivre pendant cinq ans.

En avril, le Rail Delivery Group a offert aux travailleurs de RMT une augmentation de salaire de 9% sur deux ans ainsi qu’un programme de sécurité de l’emploi.

Bien que le personnel RMT de Network Rail ait accepté l’offre, les membres travaillant pour les sociétés d’exploitation n’ont pas été autorisés à voter.

Une source syndicale a déclaré: « Les membres du RMT ont récemment voté par neuf contre un en faveur de davantage de grèves. »