Le patron du restaurant dénonce les clients “abusifs” et prévient qu’il déclenchera une punition massive pour les railleries cruelles de ses employés

LE patron d’un restaurant populaire s’en est pris à des clients “abusifs”, avertissant qu’il allait infliger une énorme punition après que son personnel ait reçu des railleries cruelles.

La direction de Sam’s Diner à Par près de St Austell, Cornwall, s’est rendue sur les réseaux sociaux le 3 décembre pour partager un message sincère exhortant les gens à ne pas abuser du personnel et a déclaré que quiconque serait banni du restaurant.

Sam’s Diner est un restaurant très populaire à Cornwall Crédit : BPM

L’entreprise familiale exploitée par le duo mari et femme Sam et Emma, ​​est l’un des restaurants les plus appréciés du comté.

Sam’s s’est fermement établi à l’avant-garde des restaurants tendance de Cornwall depuis l’ouverture de l’entreprise d’origine en 1987, avec un certain nombre de restaurants à travers le comté, à Fowey, Polkerris on the beach, le Roseland (Sam’s pop up alfresco dining) Sam’s Dîner à Par et dans la City à Truro.

Mais ces derniers jours, la direction du site de Par a ressenti le besoin de défendre ses collaborateurs en ligne après que l’un d’entre eux ait été agressé verbalement par un client.

Dans un message partagé sur Facebook, les responsables ont déclaré qu’ils “ne toléreront pas” que leur personnel soit “dénigré” ou “fait se sentir nul”, affirmant qu’ils méritaient simplement mieux.

Le message complet disait: “Nous ne tolérerons pas que notre personnel soit abusé verbalement. C’est triste et décevant que nous devions écrire un message comme celui-ci.

“Après un excellent service aujourd’hui au Diner, une femme adulte a pensé qu’elle s’en prendrait à un membre du personnel, ce n’est pas acceptable et ne sera pas toléré.

« La plupart des employés de The Diner sont jeunes, ils travaillent dur, toujours avec le sourire, ET NOUS SOMMES FIERS DE CHAQUE MEMBRE DU PERSONNEL !

“Nous ne tolérerons pas que notre personnel soit méprisé et qu’on le fasse se sentir nul, insulté et n’accepterons pas les gestes méchants.

« Vous serez banni car notre personnel mérite mieux. Les anciens et les nouveaux clients font notre journée, et nous avons maintenant tellement de visiteurs qui reviennent ou devrais-je dire des amis, tous accueillis avec le même sourire, l’accueil chaleureux, l’amour à chaque fois que vous franchissez la porte.

“L’expérience de votre Sam est importante pour nous, et nous ne permettrons pas à une femme adulte de nous abattre car nous sommes L’ÉQUIPE DE SAM.”

Le message a été accueilli par des dizaines de commentaires de soutien, beaucoup louant le restaurant pour avoir soutenu les membres de son personnel et soulignant l'”excellent” service fourni.

Une personne a commenté : “Merci d’avoir retrouvé votre personnel ! Travailler dans l’hôtellerie est souvent un travail ingrat, et malheureusement, le nombre de fois où nous sommes maltraités par les clients semble avoir considérablement augmenté ces deux dernières années.

« Continuez à sourire et continuez à soutenir vos collègues. Paix et amour.”

Tandis qu’un autre a déclaré: “Tellement triste d’entendre cela, bravo de s’être si bien occupé de votre personnel.

“La maltraitance du personnel est remarquée partout maintenant – qu’est-ce qui ne va pas chez les gens !”

Quelqu’un d’autre a écrit: “C’est tellement triste que les gens doivent se comporter comme ça. Nous aimons venir et avoir une bonne ambiance, un personnel et un service super sympas.”

“C’est tellement triste à lire, nous avons toujours eu un excellent service amical dans tous les Sam que nous avons visités – désolé que cela vous soit arrivé”, a déclaré une quatrième personne.

Un autre a commenté: “Nous n’avons toujours eu qu’un service de première classe de la part du personnel de Sam’s. Ils en font la meilleure expérience culinaire absolue.

“Continuez le travail incroyable que vous faites tous. Ne laissez pas un client autoproclamé étouffant vous abattre.”