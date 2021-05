Le patron du Real Madrid, Zinedine Zidane, fait un commentaire inquiétant sur l’avenir

Zinedine Zidane a déclaré qu’il s’entretiendrait avec le Real Madrid « dans les prochains jours » sur son avenir en tant qu’entraîneur après avoir raté le titre de la Liga, ajoutant: « nous verrons ce qui se passera ».

L’équipe de Zidane a terminé deux points derrière les champions de la Liga, l’Atletico Madrid, avec un total de 84, après la victoire 2-1 de samedi sur Villarreal.

– La Liga sur ESPN +: diffusez les matchs en direct de la saison 2021-22 (États-Unis uniquement)

« Nous devons féliciter l’Atletico Madrid. Ils le méritent, ils ont eu une excellente saison », a déclaré Zidane lors de sa conférence de presse d’après-match. « Je ne suis pas la chose la plus importante ici. La chose la plus importante est ce que les joueurs ont fait toute l’année.

« Nous devons penser à ce que nous avons fait toute la saison, féliciter les joueurs, puis avec le temps, avec calme, nous verrons. Je parlerai avec le club, calmement, mais pas tout de suite. »

Le Real Madrid termine la saison 2020-21 sans argenterie, terminant deuxième de la Liga quelques semaines après avoir été éliminé des demi-finales de la Ligue des champions par Chelsea.

Zidane a toujours refusé de s’engager à rester aux commandes pour la saison prochaine, malgré un contrat qui court jusqu’en 2022.

« Aujourd’hui, après le match, nous devons être calmes, puis dans les prochains jours, nous parlerons avec le club, avec les personnes appropriées », a-t-il déclaré. « Bientôt, nous verrons ce qui se passera, pas seulement avec moi, mais avec ce que le club fera pour la saison prochaine. »

L’entraîneur – qui a remporté la Liga la saison dernière après son retour en mars 2019 pour son deuxième mandat – a failli perdre son emploi plus tôt cette année lorsque le Real Madrid a été éliminé de la Copa del Rey et de la Supercoupe espagnole et semblait être hors de la course au titre de la Liga.

« Vous savez l’année que nous avons eue, vous l’avez dit toute l’année. Nous n’avons rien gagné à la fin, OK », a déclaré Zidane. « Ici, au Real Madrid, c’est comme ça, nous savons où nous en sommes et ce que nous devons accomplir. Avec calme et patience, nous parlerons.

« Mon état d’esprit? En ce moment, je suis foutu parce que nous n’avons pas réussi à gagner le championnat », a-t-il déclaré. « Si vous me demandez, c’est la réponse. »